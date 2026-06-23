На орбите заметили загадочный объект, который мог отделиться от китайского космоплана

После дополнительных наблюдений специалисты пришли к выводу, что этот объект отделился именно от китайского космоплана.

По информации компании LeoLabs, специализирующейся на наблюдении за космическим пространством, китайский многоразовый космоплан Shenlong в рамках своей четвертой миссии вывел на орбиту объект неизвестного назначения. Об этом LeoLabs сообщила на своей странице в сети X.

"22 июня 2026 года компания LeoLabs зафиксировала неизвестный объект вблизи китайского многоразового космоплана Shenlong", - говорится в сообщении.

Обнаруженный объект не удалось идентифицировать, поскольку он не соответствовал ни одному из известных космических аппаратов или фрагментов, внесенных в каталог LeoLabs.

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После дополнительных наблюдений с помощью глобальной сети радаров и анализа данных в системе LeoLabs Delta специалисты компании пришли к выводу, что этот объект отделился именно от китайского космоплана.

Космоплан Shenlong - что известно

Космоплан Shenlong был выведен на низкую околоземную орбиту 7 февраля с помощью ракеты-носителя Long March 2F, стартовавшей с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Китай сохраняет строгую секретность вокруг проекта космоплана.

"Экспериментальный космический аппарат пройдет технологическую проверку многоразовых космических аппаратов, обеспечивая поддержку мирного использования космоса", - сообщило агентство "Синьхуа" после запуска "Шэньлун".

На Западе считают, что космоплан может стать одной из двух частей полностью многоразовой двухступенчатой системы для выхода на орбиту.

Ранее корпорация CASC, разработавшая космоплан, обнародовала планы по его объединению с многоразовой суборбитальной первой ступенью, использующей вертикальный взлет и горизонтальную посадку.

Космическая программа Китая - другие новости

Напомним, 31 мая Китай успешно вывел на заданную орбиту новый экспериментальный спутник, который будет использоваться для тестирования технологий прямой широкополосной связи мобильных телефонов с космосом. На орбиту космический аппарат доставила ракета-носитель Long March 2D.

А ещё ранее Китай отправил трёх космонавтов на свою космическую станцию, один из которых останется там на год. Такая миссия проходит на фоне планов Пекина осуществить высадку экипажа на Луну к 2030 году.

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