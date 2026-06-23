Путин обвинил Украину в ударах по гражданской инфраструктуре и высказался о переговорах

Путин заявил, что письмо Зеленского не создает предпосылок для личных встреч.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Россия "фактически воюет против всего Запада". Однако, по его словам, Москва якобы все равно приближается к победе. Такие заявления он сделал во время общения с выпускниками военных вузов, пишут росСМИ.

Путин заявил, что "Запад пока не решается бить по России со своей территории, так как понимает, что последует ответ Москвы". Также он заверил, что российские войска якобы "поджимают врага на всей линии боевого соприкосновения".

Также Путин заверил, что российские войска совсем скоро захватят Константиновку в Донецкой области. По его словам, весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другое вооружение.

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Кроме того, российский диктатор в очередной раз цинично обвинил Украину в "ударах по гражданской инфраструктуре". Он добавил, что так Украина хочет "раскачать российское общество".

Также Путин снова высказался об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского, адресованное ему. По его словам, это письмо не создает предпосылок для личных встреч, а сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал.

"Они постоянно говорят, что хотят личной встречи, а через три дня удар по Старобельску. Как это понимать? Здесь нет предпосылок для личных встреч и переговоров", - сказал Путин.

Российский диктатор резюмировал, что в ходе так называемой "СВО" россияне "придут туда, куда нужно".

Союзники Путина начинают прозревать на фоне ударов по Москве

Ранее бывший офицер военной разведки США Джонатан Свит и эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Тот в своей колонке для The Hill написали, что российский диктатор Владимир Путин начал терять авторитет среди ближайших союзников из-за недавних ударов Украины по Москве.

По их словам, последние недели стали особенно неудачными для российского руководства. Потери российской армии продолжают расти, а Украина в то же время усиливает давление на оккупированный Крым.

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