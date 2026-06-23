Нацбанк резко укрепил гривню к евро: официальный курс валют на 24 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 24 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,10 грн за один евро, то есть гривня выросла на 31 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,91/44,93 грн/долл., а к евро – 51,13/51,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 июня вырос на 1 копейку и составлял 45,16 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,66 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 16 копеек и составил 51,79 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,15 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 45,10 гривни за доллар, а курс евро остался без изменений и составлял 51,75 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

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