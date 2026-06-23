Десятилетиями камни сами ползли по дну озера в Долине Смерти, а причина почти незаметна

Ученые спорили об этом с 1948 года.

В американской пустыне под названием "Долина Смерти" есть странное место. Там тяжелые камни сами по себе перемещаются с места на место и оставляют за собой длинные следы в засохшем иле. Как это происходит – никто не мог объяснить. О разгадке сообщает Space Daily.

Представьте: ровное сухое дно озера, и по нему тянутся следы от камней – некоторые длиной более двухсот метров. Сами камни лежат в конце этих следов. Никто их не катил. Никто не видел, как они двигаются. Просто лежали в одном месте – и вдруг оказывались в другом.

Ученые спорили об этом с 1948 года. Одни говорили: наверное, ужасно сильный ветер. Другие: наверное, они вмерзают в лёд, и лёд их тянет.

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Но проверить не получалось – никто ни разу не застал камень в движении.

Установили камеры – и всё увидели

В 2013 году исследователи разложили на дне озера 15 камней с GPS-трекерами внутри и установили камеры вокруг. И зима оказалась удачной.

По их словам, после дождей на дне образовалась небольшая лужа – глубиной по щиколотку. Ночью она замерзала. Утром солнце начинало растапливать лёд, и он трескался на крупные ледяные куски – как стекло. А потом поднимался лёгкий ветерок и начинал толкать эти ледяные куски по воде. И вот льдина упиралась в камень – и толкала его вперёд.

Не ураган, а обычный ветерок

Самое удивительное – что для этого не нужно ничего необычного. Ветер был настолько слабым, что человек даже не обратил бы на него внимания. Лёд – толщиной как несколько листов бумаги. А камни при этом ползли – медленно, но ползли.

Зафиксировано, что один камень за 16 минут прополз 65 метров. Другой за зиму намотал целых 224 метра.

Почему никто не замечал этого раньше? Исследование объясняет, что всё происходило под водой и льдом, почти незаметно. А след в иле появлялся уже после того, как вода высыхала – и выглядело так, будто камень перелез сам по себе и неизвестно когда.

Новости науки

Ранее УНИАН писал, что 30 июня 1908 года над безлюдной сибирской тайгой что-то взорвалось в небе – и повалило более 80 миллионов деревьев на площади около 2 000 квадратных километров. Ударная волна сбивала людей с ног и выбивала окна за сотни километров, а столб света был ярче солнца. Но когда первая научная экспедиция наконец добралась туда в 1927 году – ни одного кратера, ни одного метеорита там не обнаружили. Только миллионы поваленных стволов и несколько обожженных деревьев в самом центре – стоящих вертикально, словно что-то взорвалось прямо над ними.

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