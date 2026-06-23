'Россияне вступают в пик летней кампании': в ВСУ назвали самые горячие направления

Оккупанты пытаются создать новую точку напряжения севернее Харькова, отметил Трегубов.

Во всей зоне ответственности Группировки объединенных сил наблюдается серьезная активизация действий российских оккупантов. Об этом в эфире "Суспильного" рассказал спикер Группировки Виктор Трегубов.

"Россияне сейчас вступают в пик летней кампании. И кажется, что они пытаются достичь каких-то результатов до того, как на них начнет действительно сказываться ситуация с логистикой и поставками горюче-смазочных материалов, в частности. Поэтому у нас наблюдается очень сильное оживление на Лиманском направлении. И заметно оживление на других направлениях, таких как Купянское, Южно-Слобожанское, Северо-Слобожанское и даже Великобурлукское, которое обычно тихое, там тоже наблюдаются определенные движения", – сказал Трегубов.

Он добавил, что РФ традиционно изображает на своих картах значительно преувеличенные достижения своей армии на фронте. По словам Трегубова, эти преувеличения можно связывать с тем, какую цель перед ними ставит командование на линии фронта.

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"А они изображают присутствие в Лимане, изображают оккупацию Купянска, изображают Казачью Лопань и так далее. Поэтому мы имеем дело с тем, что им в первую очередь нужно усилить контроль над территориями на Лиманском направлении. Они все еще не теряют надежды и в отношении Купянска – это касается и города Купянска, и украинского плацдарма на реке Оскол. И они сейчас хотят открыть дополнительную точку напряжения к северу от Харькова, в районе Казачьей Лопани. Ну и в Сумской области наблюдается активизация", – добавил Трегубов.

Россияне пытаются закрепиться в окрестностях Лимана – что известно

Ранее об усилении давления РФ в сторону Лимана сообщали аналитики DeepState. Они отмечали, что в последнее время Силы обороны нанесли ряд ударов по россиянам в восточной части Лимана, что свидетельствует о попытках проникновения пехоты захватчиков в город.

По данным экспертов, РФ использует Серебрянское лесничество в качестве основного плацдарма для наступления в этом регионе. В то же время аналитики отмечают, что украинские операторы БПЛА эффективно уничтожают живую силу оккупантов, пытающуюся прорваться к Лиману.

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