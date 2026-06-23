'Худший топливный кризис в истории': ситуация с топливом в России стремительно ухудшается, – СМИ

Объемы нефтепереработки в России в начале июня опустились до минимального уровня за 21 год.

Топливный кризис в России в результате ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре продолжает усугубляться.

Как пишет The Moscow Times, ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе.

В частности, заправки "Газпромнефти" начали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива "в одни руки". При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения, по словам сотрудницы одной из АЗС, были введены в ночь на 23 июня. Такие же ограничения ввели в городе нефтяников Стрежево в соседней Томской области.

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"Эти лимиты и ограничения в большей степени направлены на то, чтобы защитить нас от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других крупных емкостях", – пояснил глава города Валерий Дениченко.

О лимитах на заправках "Газпромнефти" сообщили и водители из Тюмени, которая по праву считается нефтегазовой столицей России.

Глава Новосибирской области Андрей Травников утром 23 июня заявил, что на территории региона придется ограничить продажу топлива из-за того, что лимиты на бензин и дизель ввели в соседних регионах. По его словам, он поручил областному Минпромторгу "провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня единой позиции по этому вопросу".

Накануне об ограничениях на продажу топлива на заправках сообщили власти шести российских регионов: Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей. В целом лимиты уже введены более чем в 50 регионах.

Согласно оценке Energy Intelligence, в результате ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам объемы нефтепереработки в России в начале июня опустились ниже 4 млн баррелей в сутки – минимального уровня за 21 год. При этом простаивала почти треть российских мощностей НПЗ – 2,14 млн баррелей в сутки.

"Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к самому серьезному топливному кризису в своей истории", – отмечали аналитики Energy Intelligence.

Дефицит топлива в России – главные новости

В России рассматривают возможность импорта топлива и соответствующие субсидии для ограничения цен. Эти меры должны смягчить последствия перебоев с поставками бензина и дизельного топлива, вызванных украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

Российская ассоциация эксплуатантов самолетов Ан-2 предлагает ввести государственное регулирование цен на авиационный керосин и авиабензин для борьбы с ростом цен из-за прогнозируемого дефицита топлива. Другие участники рынка утверждают, что имеющихся запасов бензина им хватит ещё примерно на месяц авиационных работ, а на лёгких самолётах уже начали испытывать полёты на автомобильном бензине "сниженного качества".

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