Зимой возможны перебои с газом: эксперт назвал проблему, которой уделяют недостаточно внимания

Украинская добыча газа – один из основных секторов, которому россияне пытаются нанести максимальный ущерб.

Зимой Украина может столкнуться с локальными перебоями в поставках газа из-за рисков повреждения инфраструктуры. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркивает необходимость развития альтернативных логистических решений, говорится в статье УНИАН.

"Из-за постоянных обстрелов газовой инфраструктуры существует риск того, что в некоторые дни зимой в отдельных регионах Украины могут возникнуть перебои с газом. Поэтому важно обеспечить еще одну возможность децентрализованных поставок сжиженного газа – автотранспортом. Именно не по трубопроводам, а газовозами. Как уже завозятся нефтепродукты, так и СПГ можно завозить", – сказал эксперт.

Он объяснил, что для таких закупок не требуются морские терминалы. Достаточно лишь установить специальное оборудование, чтобы СПГ снова запускать в систему после транспортировки. По его словам, реализацией таких решений должны заниматься сами предприятия, готовые страховать свои риски на случай перебоев с газом.

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"Газовозы – это вполне реальная вещь, хотя об этом почему-то сейчас мало говорят. Когда в начале полномасштабного вторжения россияне разбомбили все наши НПЗ, мы были вынуждены закупать бензовозы. Тогда эта проблема была решена быстро. То же самое и с газовозами сейчас. Проблема закупок газовозов решается, что будет способствовать уменьшению зависимости регионов от трубопроводов в критический момент. Но на это нужно обратить больше внимания со стороны правительства и бизнеса, которого пока недостаточно", – отметил Омельченко.

Удары по газовой инфраструктуре Украины

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко сообщил, что украинская газодобыча остается "под прицельными ударами террористов" и является одним из основных секторов, которому россияне пытаются нанести максимальный ущерб.

Он также подчеркнул, что в этом году интенсивность атак увеличивается. По официальной информации "Нафтогаза", с начала 2026 года и по состоянию на первые дни июня враг уже более 170 раз атаковал инфраструктуру компании, тогда как в целом в 2025 году было нанесено 229 ударов.

"Это лишь цифры, касающиеся активов Группы "Нафтогаз". А если к этой статистике добавить еще обстрелы частных компаний, то реальное количество атак будет еще больше. Фактически нет ни одного предприятия, добывающего газ в восточных областях, которое бы не пострадало от россиян", – сообщил Петренко.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак отметила, что украинская отрасль пережила в 2025 году две критические волны, когда потери мощностей достигали около 50%. По её словам, в феврале прошлого года производственные мощности мгновенно упали на 40%, а после массированных октябрьских атак по Харьковской и Полтавской областям добыча обвалилась на 40–60%.

"Однако, несмотря на потерю половины мощностей в пиковые периоды, итоговый годовой объем добычи оказался на 2,4 млрд кубометров выше пессимистических правительственных прогнозов", – сообщила Оринчак.

Она объяснила это тем, что вражеские удары были преимущественно направлены на государственные предприятия.

Газ в Украине – последние новости

Поставщики "голубого топлива" в Украине обнародовали цены на газ на июнь. Годовые тарифы поставщиков "голубого топлива" по-прежнему колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. А вот месячные тарифы на газ в июне снизятся и будут колебаться от 8,46 до 28,49 грн за кубический метр.

10 июня стало известно, что "Нафтогаз" впервые самостоятельно забронировал долгосрочные мощности СПГ-терминала в Европе. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев тогда пояснил, что это решение является элементом долгосрочного энергетического планирования и создания запасов поставок.

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