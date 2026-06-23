Оккупанты годами развивали железную дорогу: в 'Милитарном' рассказали, как ВСУ изолируют Крым

Вадим Кушников отметил, что Крымский мост остается приоритетной целью для нанесения удара.

Уничтожение Силами обороны Украины железнодорожного моста через Северо-Крымский канал негативно повлияет на логистическое обеспечение противника. Об этом в эфире телемарафона заявил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, передает корреспондент УНИАН.

Он рассказал, что россияне наладили несколько направлений сообщения с временно оккупированными территориями Украины. В частности, паромная переправа соединяет Кубань, Керченский полуостров и оккупированные территории на юге Запорожской и Херсонской областей. Там все эти годы оккупанты активно восстанавливали железнодорожное полотно и инфраструктуру. А в последнее время, по его словам, активно использовали именно это направление для сообщения с оккупированным полуостровом.

По его словам, железнодорожное сообщение РФ считала одним из самых эффективных средств перевалки больших объемов материалов и техники для своей группировки на этом направлении. При этом эксперт добавил, что снижение логистических возможностей значительно сократит поставки товаров военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. "Поэтому это важный шаг для полной изоляции этого региона", – подчеркнул эксперт, комментируя уничтожение моста через Северо-Крымский канал.

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Размышляя о целесообразности ударов по Крымскому мосту, Кушников отметил, что речь идет о логистическом пути, который имеет огромное значение. Он остается таковым несмотря на ограничения на перевозки, которые сами россияне ввели после последних успешных ударов Сил обороны Украины.

"Если мы посмотрим на общее количество автомобильного транспорта, который пересекает это соединение, то это действительно очень большая цифра. На сегодняшний день актуальность этого логистического направления для противника остается достаточно высокой. С точки зрения приоритезации целей для поражения Силами обороны города остается на достаточно высоком месте", – добавил он.

Уничтожение моста через Северо-Крымский канал – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июня, Силы специальных операций Украины заявили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. Сообщается, что мост вблизи села Раздольное уничтожили подразделения Сил обороны во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления.

Отмечалось, что это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств.

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