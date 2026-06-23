24 июня в Украине будет много солнца, дожди и грозы - только в нескольких областях (карта)

Осадки сконцентрируются на юге страны.

В среду, 24 июня, по всей Украине будет умеренно жаркая погода. В большинстве обалстей ожидается ясный и безоблачный день, только на юге старны местами пройдут дожди с грозами, во время которых может быть град и сильные порывы ветра. Столбики термометров практически по всей старне покажут +25°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +17°, днем +27°.

В Луцке будет ясно, ночью +16°, днем +27°.

В Ровно завтра ясно, ночью +16°, днем +28°.

В Тернополе 24 июня ночью +15°, днем +28°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +16°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +16°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +30°, ясно.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью +16°, днем +27°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+25°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +20°, днем +29°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +29°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 24 июня - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +26°, дождь, возможна гроза.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +29°, переменная облачность, дождь, возможна гроза.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +20°, днем +30°, дождь, возможна гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +18°...+28°, дождь, возможна гроза.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +18°, днем +29°.

Какой праздник 24 июня, приметы погоды

24 июня - Рождество Иоанна Крестителя. По приметам, ясное и безоблачное небо - к стабильной погоде.

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