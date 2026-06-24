24 июня наступают большой народный и православный праздники.

Дата 24 июня оказалась богатой на интересные торжества в Украине. Мы отмечаем большой православный и связанный с ним народный праздник сегодня. Также у этой даты есть большое количество древних обычаев и не меньше строгих запретов.

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Какой сегодня праздник у православных

Последователи православия и католицизма отмечают 24 июня по новому стилю большое событие - Рождество Иоанна Предтечи. Верующие чествуют одного из величайших христианских пророков, который крестил самого Иисуса.

По старому стилю наступает другой праздник 24 июня - день почитания иконы Девы Марии "Милующая". Ей молятся об успехе в делах, моральной поддержке и покаянии в греховных поступках.

Какой сегодня праздник в Украине

Древний славянский праздник Ивана Купала в наше время празднуется именно в сегодняшнюю дату (раньше он был приурочен к летнему солнцестоянию). В честь события принято купаться, собирать целебные травы и разжигать костер. Традиционно гуляния проводятся ночью.

Второй праздник сегодня в Украине - День города Теребовля Тернопольской области. Возраст этого населенного пункта составляет почти 1000 лет, что делает его одним из древнейших в нашей стране.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день бассейнов установлен на эту дату с целью популяризация спортивной активности и отдыха у воды. Его организаторы также надеются распространить информацию о пользе плавания для здоровья.

Остальные международные праздники сегодня, о которых важно упомянуть, это День истории, День гримеров и визажистов, День феи, День спасателей и День орехового пралине.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы позволяют сделать предположения о том, какой будет погода в будущем:

если с утра над землей стоит туман, то вскоре будет солнечно;

на воде распустились белые лилии - к погожим ясным дням;

воздух душный - к мокрому июлю;

вода в реке стала мутной - приближаются ливни.

24 июня можно вспомнить о купальских обычаях: у наших предков было принято окунаться в реке, собирать полевые растения и плести их них венки. Чтобы в доме было счастье, можно поставить в вазу букет диких цветов. А для красоты рекомендуется умыться росой. Популярны в эту дату различные магические ритуалы и гадания, хотя церковь осуждает такие забавы.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом все действия, которые вредят природе - выброс мусора, вытаптывание травы, грубое обращение с животными и т.д. Не подходит сегодня праздник для рукоделия и тяжелого физического труда. Не стоит также пользоваться ножом, топором и остальными острыми предметами.

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