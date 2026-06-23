Франция разрабатывает мобильные и стационарные РЛС нового поколения для обнаружения 'Орешника'

Эти комплексы разрабатываются с целью снижения стратегической зависимости европейских стран от систем обнаружения США, которые в настоящее время обеспечивают большую часть возможностей по мониторингу воздушного и космического пространства в Европе.

Французский оборонный концерн Thales в ходе международной оружейной выставки Eurosatory 2026 в Париже представил новейшую линейку ультравысокочастотных радиолокационных станций раннего предупреждения под названием DeepFinder.

Как сообщает издание Defense Express со ссылкой на Force Operations Blog, эти комплексы разрабатываются для снижения стратегической зависимости европейских стран от систем обнаружения США, которые в настоящее время обеспечивают большую часть возможностей мониторинга воздушного и космического пространства в Европе.

Новое семейство РЛС ориентировано на фиксацию и сопровождение сложных воздушных целей, в частности российских баллистических ракет средней дальности типа "Орешник", отслеживание которых имеет критически важное значение непосредственно с момента их запуска из-за минимального времени подлета к целям.

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Семейство DeepFinder состоит из трёх специализированных модификаций. Наиболее мощной является стационарная станция DeepFinder Strategic, способная осуществлять круговой обзор на 360 градусов и фиксировать баллистические ракеты на рекордном расстоянии до 5000 километров.

Вторая модификация, DeepFinder Space (также известная под индексом AURORE), предназначена для обнаружения, идентификации и сопровождения спутников, а также других космических объектов на низкой околоземной орбите.

Третьим компонентом линейки является мобильный комплекс DeepFinder Tactical, обладающий уникальной архитектурой из трех отдельных подвижных антенных полотен. Каждое из них охватывает сектор в 120 градусов на дальности до 1500 километров, а специальные программные алгоритмы объединяют их в единую виртуальную станцию с круговым радиопокрытием. Время развертывания такой системы с марша составляет всего 30 минут.

Разработчики планируют интегрировать мобильную версию DeepFinder Tactical в состав датчиков обновленного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T NG. Поскольку для этой модификации ЗРК заявлены возможности перехвата отдельных типов баллистических ракет средней дальности, новый радар существенно повысит боевую эффективность противовоздушной обороны.

Этот проект чрезвычайно важен для Украины, которая планирует заказать 8 батарей комплексов SAMP/T NG, в то время как предыдущие версии этой системы уже выполняют боевые задачи в украинском небе.

Издание отмечает, что технология DeepFinder уже прошла стадию концептуальных макетов: начиная с 2018 года, во Франции функционирует 20-метровый стационарный тестовый демонстратор DRTLP, на базе которого в течение длительного времени отрабатывались ключевые конструкторские решения.

Европейские оборонные проекты

В Польше завершается этап разработки нового ударного беспилотного летательного аппарата, который по своим функциональным возможностям и концепции напоминает иранские дроны-камикадзе типа Shahed. По словам министра обороны страны Владислава Косиняка-Камиша, проект планируется довести до стадии практического применения уже в ближайшее время.

В настоящее время разработка, получившая название PLargonia, находится на финальной стадии реализации. После окончательного завершения конструкторских работ БПЛА будет передано для проведения комплексных испытаний и дальнейшего внедрения в специализированный центр автономных систем в Варшаве.

Ранее немецкий производитель Quantum Systems в рамках авиационного салона ILA в Берлине представил новую многофункциональную авиационную платформу Pulse P19. Визуально самолёт имеет определённое сходство с истребителями периода Второй мировой войны, однако его ключевой особенностью является возможность эксплуатации в беспилотном режиме. В настоящее время разработчики работают над созданием полностью автономной модификации самолета без кабины для пилота, что позволит существенно снизить себестоимость производства платформы и одновременно увеличить ее полезную нагрузку.

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