Сенат США призвал Трампа вывести войска, участвующие в войне против Ирана, – CNN

Издание отмечает, что это стало серьёзным упреком в адрес Дональда Трампа и чётким сигналом о том, что война не находит поддержки в Конгрессе.

Сенат США во вторник, 23 июня, принял резолюцию, в которой поручил президенту вывести вооруженные силы из конфликта с Ираном, сообщает CNN.

Издание отмечает, что это стало серьёзным упреком в адрес Дональда Трампа и чётким сигналом о том, что война не находит поддержки в Конгрессе.

Добавляется, что демократы неоднократно инициировали голосование по ограничению военных полномочий Трампа как в Палате представителей, так и в Сенате.

Видео дня

"Эта кампания в течение последних недель постепенно завоевывала все большую поддержку со стороны Республиканской партии, что вызвало гнев президента", – говорится в статье.

По данным издания, за резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48. Поскольку документ является так называемой согласованной резолюцией, он не требует подписи президента и формально не имеет силы закона. В то же время демократы в Палате представителей считают, что резолюция имеет обязательную силу.

Примечательно, что представители администрации Трампа назвали голосование несущественным и объяснили его успех лишь отсутствием части республиканцев во время заседания.

Также в Белом доме заявили, что "нет никаких боевых действий, из зоны которых можно было бы вывести американские войска, поскольку боевые действия завершились с прекращением огня 7 апреля".

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, в течение 60 дней, пока будет действовать режим перемирия и пока США и Иран будут продолжать переговоры о заключении окончательного мирного соглашения, плата за проход через Ормузский пролив взиматься не будет. Однако исключением могут служить случаи, когда США будут помогать странам Ближнего Востока пройти этот путь в случае, если соглашение не будет заключено. Глава Белого дома добавил, что эта плата будет взиматься с целью "возмещения расходов в прошлом, настоящем и будущем".

Также мы писали, что президент США пригрозил возобновить атаки и убить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства. Трамп назвал иранцев "умными людьми", ведь переговорщики со стороны США и Ирана работают над тем, чтобы заключить постоянное перемирие в течение следующих 60 дней. До этого Трамп заявлял, что если ему не понравится, как Иран будет себя вести, США могут вернуться к сбросу бомб.

Вас также могут заинтересовать новости: