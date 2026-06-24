Удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал: появились спутниковые снимки

В Силах специальных операций отметили, что железнодорожный мост был "стратегической военно-логистической артерией оккупантов".

Силы специальных операций Украины в ходе ударов 22 и 23 июня поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. В Telegram-канале "Схемы" опубликовано фото моста со спутника.

Указывается, что снимок опубликован Planet Labs 23 июня, на нём видно, как выглядит железнодорожный мост через Северо-Крымский канал после того, как его поразили ВСУ.

В Силах специальных операций отметили, что железнодорожный мост был "стратегической военно-логистической артерией оккупантов".

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Он являлся частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

Удары по оккупированному Крыму: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что представители крымского бизнеса уже подсчитывают убытки и заявляют о неизбежности коллапса из-за проблем с топливом. Особое возмущение у людей вызывает молчание властей. Юрист одной из крымских компаний отметил, что объявить чрезвычайное положение самопровозглашённый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов не решился, поскольку это повлекло бы за собой отмену налоговых отчислений, возможность требовать компенсации и в целом перевело бы ситуацию в юридическую плоскость ответственности за последствия. Некоторые отдыхающие, узнав об ограничениях на продажу топлива, решили досрочно завершить отпуск. Некоторые жители считают, что "из Крыма уже пора бежать".

Также мы писали, что один из ведущих военных блогеров РФ, которого связывают с Министерством обороны, просчитал последствия вероятного комбинированного удара Сил обороны Украины по ключевым объектам военной, энергетической и транспортной инфраструктуры полуострова. В смоделированном сценарии фигурирует одновременное задействование более 60 дальнобойных беспилотных летательных аппаратов "Фламинго", более сотни ударных дронов типа FP-2, около 14 модернизированных крылатых ракет "Нептун" и несколько единиц новейших морских или подводных беспилотных комплексов TLK-1000. По мнению российского блогера, именно такая комбинация способна полностью отрезать Крым от основных путей снабжения с материковой части России.

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