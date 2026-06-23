Лукашенко оказался перед дилеммой: как Минск реагирует на ультиматум Зеленского

Беларуский диктатор Александр Лукашенко пытается удержать страну от прямого участия в боевых действиях после резкого заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Текущая ситуация создает для беларуского руководства серьезные риски, поскольку выполнить требования Украины, не раздражая Москву, невозможно, а игнорирование призывов Киева грозит переносом боевых действий на территорию Беларуси, пишет "Радио Свобода".

В то же время в Кремле уже отреагировали на обострение ситуации, объявив о предстоящей встрече Путина и Лукашенко для обсуждения этого вопроса, пишет издание.

Западные эксперты отмечают, что потенциальные односторонние удары Украины по беларуским объектам могут вызвать беспокойство в Вашингтоне и европейских столицах, где стремятся избежать расширения конфликта до регионального масштаба.

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В настоящее время международные партнеры призывают к деэскалации, однако подчеркивают, что Минску придется пойти на уступки и учесть опасения Украины по поводу безопасности в связи с использованием военной инфраструктуры.

Официальная позиция Минска

В настоящее время официальный Минск воздерживается от каких-либо публичных заявлений или комментариев, что, по оценкам аналитиков, отражает долгосрочную стратегию беларуского режима по предотвращению прямого военного столкновения.

Директор Института Костюшко Вадим Можейко отмечает, что Украина начала вести переговоры с Лукашенко с позиции силы, понимая его внутреннюю уязвимость.

"Украина нашла язык, на котором следует разговаривать с такими диктаторами, как Лукашенко", – сказал он изданию "Настоящее время" 22 июня.

Прямое вступление в войну крайне непопулярно среди беларуского общества, и такой шаг мог бы стать самоубийственным для действующего режима, который до сих пор остается шатким после масштабных протестов 2020 года. Тогда Лукашенко удержал власть лишь благодаря финансовой и силовой поддержке Кремля, что усилило его политическую зависимость от Владимира Путина, однако до сих пор не заставило отправить беларуские войска на фронт.

Ультиматум Зеленского

Во время пресс-конференции украинский лидер обвинил Россию в использовании станций ретрансляции сигналов на территории Беларуси для наведения ракет и беспилотников на украинские города. Зеленский выдвинул фактический ультиматум, дав Минску неделю на демонтаж или отключение этого оборудования, и предупредил, что в противном случае Силы обороны Украины уничтожат эти объекты самостоятельно.

Позиция Лукашенко

Несмотря на то, что с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Беларусь служила плацдармом для российских войск, Лукашенко на протяжении всего этого времени пытался сохранить небоевой статус для своей армии, однако новые требования Киева ставят эту позицию под серьёзную угрозу.

Накануне представители беларуских демократических сил передали главе Министерства иностранных дел Украины Андрею Сибиге подробный отчет, в котором говорится о системных мерах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко по подготовке страны к непосредственному втягиванию в войну против Украины.

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