Если вы регулярно употребляете эти напитки, неплохо было бы узнать об их свойствах.

Горячий шоколад и какао - популярные напитки, которые нравятся не только детям, но и взрослым. Их можно пить с сахаром и без, добавлять мед, орехи, даже зефир, однако не лишним будет узнать, что полезнее - какао или горячий шоколад и как оба напитка влияют на организм.

В чем польза какао для организма

Издание Healthline подробно описывает, как какао влияет на здоровье человека и какие преимущества мы получаем от употребления этого напитка. Первое, на что обращают внимание авторы материала - наличие полифенолов в составе какао. Это природные антиоксиданты, которые способны снимать воспаления, снижать артериальное давление, а также регулировать работу сердца и улучшать работу мозга.

Еще одни полезные соединения - флаванолы - снижают уровень оксида азота в крови. Вследствие этого укрепляются кровеносные сосуды и понижается кровяное давление. Эти же вещества способны снизить риск развития инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Кроме того, флаванолы улучшают секрецию инсулина и уменьшают воспаление, что очень важно для людей с диабетом 2 типа.

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Продолжая разговор о том, что полезнее, какао или горячий шоколад, ученые акцентируют внимание на возможности какао бобов влиять на вес и настроение. Естественно, если пить много какао с сахаром, то похудеть не получится, однако какао усиливает окисление жиров, из-за чего при умеренном употреблении есть возможность контролировать вес. Также какао положительно влияет и на настроение.

Почему стоит пить горячий шоколад - польза для здоровья

Издание Filter & Shot объясняет, в чем отличие между горячим шоколадом и какао. На самом деле, и тот, и другой напиток производят из какао бобов, поэтому влияние на организм у горячего шоколада и какао примерно одинаковое. По данным Filter & Shot, горячий шоколад также содержит флавоноиды, которые укрепляют сердце, улучшают кровообращение и снижают кровяное давление. В составе напитка много магния, железа и цинка - необходимых организму минералов.

Регулярное употребление вкусного напитка приводит к снижению уровня кортизола, за счет чего человек испытывает меньше стресса и чувствует себя лучше, а высокая температура напитка благоприятно влияет на нервную систему.

В целом, только сам человек может определить, что лучше, горячий шоколад или горячий какао. Настоящий горячий шоколад более калорийный - примерно 300 ккал на чашку, потому что его готовят из растопленных плиток шоколада с добавлением молока или сливок. Какао менее калорийный - около 30-50 ккал на чашку, так как в данном случае используется порошок. Тем не менее, если вы купите в магазине оба напитка в порошке, калорийность будет ниже, а вот польза для здоровья у них одинакова.

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