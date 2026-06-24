Влияет ли употребление овсянки по утрам на уровень холестерина: известны результаты исследования

Овсянка наиболее эффективна в рамках общего рациона с низким содержанием насыщенных жиров.

Чашка овсяной каши – это, пожалуй, самый простой вариант завтрака, но, возможно, это одно из немногих блюд на вашей полке, на упаковке которого регулирующие органы подтвердили пользу для здоровья сердца, пишет Futura.

Издание объясняет, что причина кроется в одной-единственной растворимой клетчатке, а её влияние на уровень холестерина является реальным, измеримым и, как ни удивительно, быстрым.

Клетчатка, связывающая холестерин

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Овес богат бета-глюканом – растворимой клетчаткой, которая в кишечнике приобретает гелеобразную консистенцию.

"Проходя через пищеварительный тракт, она связывает желчные кислоты – жидкость с высоким содержанием холестерина, которую организм использует для переваривания жиров, – и выводит их, не давая им успеть всасываться. Чтобы восполнить их дефицит, печень вынуждена извлекать холестерин из кровотока, в результате чего снижается уровень "плохого" холестерина", – говорится в статье.

Издание сообщило, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) ещё в 1997 году утвердило заявление о пользе для здоровья: по крайней мере 3 грамма овсяного бета-глюкана в день в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров может снизить риск сердечных заболеваний.

Насколько это действительно снижает уровень холестерина

Сводные метаанализы показывают, что 3 грамма или более бета-глюкана в день снижают уровень "плохого" холестерина примерно на 5–7 процентов, часто на 7–12 мг/дл.

В одном итальянском исследовании 2020 года у людей с умеренным повышением уровня холестерина уровень ЛПНП снизился примерно на 12 % через четыре недели и на 15 % – через восемь недель.

"Эффект сильнее, если ваш исходный уровень холестерина выше, и он, как правило, стабилизируется при дозе свыше 3 граммов в день, поэтому большее количество не дает существенно лучших результатов", – отмечает издание.

В то же время в публикации подчеркивается, что такое снижение не заменит лекарств тем, кто в них нуждается, но как изменение, которого можно достичь с помощью ложки, это существенно снижает риск сердечных заболеваний.

Как на самом деле достичь 3 граммов

Издание отметило, что большинство статей упускают важный факт: одна чашка вареной овсянки содержит всего около 2 граммов бета-глюкана. Чтобы достичь порога в 3 грамма, помогут несколько простых шагов:

Возьмите большую миску (около полутора чашек) или добавьте ложку овсяных отрубей, которые особенно богаты бета-глюканом;

Отдавайте предпочтение хлопьям или овсяным крупам, а не сильно обработанным овсяным смесям быстрого приготовления;

Добавьте фрукты и несколько орехов для вкуса и дополнительной клетчатки;

Не злоупотребляйте сахаром, мёдом или сиропом, которые добавляют только калории и могут помешать достижению вашей цели.

"И последнее, о чём стоит честно сказать: овсянка – это средство, а не лекарство. Лучше всего она действует в рамках общего рациона с низким содержанием насыщенных жиров, и польза от неё становится заметной только при условии соблюдения такого режима", – констатирует издание.

Советы при высоком уровне холестерина

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам врачей, эти повседневные привычки повышают уровень холестерина.

Также мы писали, что кардиологи ответили на вопрос, можно ли употреблять творог тем, у кого высокий холестерин.

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