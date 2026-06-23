Трамп перестал считать Украину проигрывающей в войне, - обозреватель FT

Обозреватель считает, что Трамп вряд ли когда-либо сможет заставить себя рассматривать Зеленского как победителя, но он уже не считает президента Украины проигравшим.

Еще 15 месяцев назад президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете представил его и всю Украину как уже проигравшую сторону в войне против России. Однако упорство Зеленского заставило американского лидера признать, что у Киева есть все шансы победить.

Как пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люче, ситуация на поле боя в последнее время далеко не всегда складывается в пользу России. По его словам, именно поэтому Трамп на прошлой неделе на саммите "Большой семерки" продемонстрировал совершенно иной подход к Зеленскому.

Люче считает, что Трамп вряд ли когда-либо сможет заставить себя рассматривать Зеленского как победителя. Он отметил, что американский лидер до сих пор не может простить президента Украины за то, что он отказался найти компромат на Джо Байдена во время его первого президентского срока. Именно поэтому Трамп ассоциирует Зеленского со своим импичментом.

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Журналист добавил, что Трамп все же мог изменить свою позицию относительно Украины. Он напомнил, что в начале этого месяца Палата представителей одобрила новый пакет помощи Украине на сумму 8 млрд долларов. Следующим испытанием станет Сенат, но теперь есть вероятность, что Трамп не наложит вето.

Как считает Люче, есть сомнения, что Трамп одобрит увеличение поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Зеленский утверждал, что уже получил одобрение, но президент США все еще убежден, что российский диктатор Владимир Путин якобы является "главным игроком в регионе".

У Зеленского появился новый рычаг влияния

Однако Люче отметил, что у Зеленского появился новый рычаг влияния. Группы украинских предпринимателей из оборонной сферы консультируют Пентагон в рамках его нового бюджета на ведение войны с использованием дронов в размере 54 млрд долларов.

Журналист подчеркнул, что украинские стартапы и те, кто использует их продукцию на поле боя, пользуются огромным спросом во всем мире. Сторонникам Трампа становится все труднее представлять Украину в качестве исключительно получателя помощи.

Люче добавил, что на возможное решение усилить помощь Украине со стороны Трампа может повлиять желание президента США заключить выгодное соглашение, которое сделает его сильным лидером в глазах американцев. Недавние удары по Москве и Санкт-Петербургу только сильнее демонстрируют то, что Путин является не тем человеком, на которого стоит делать ставку.

Журналист уверен, что четкость целей Зеленского дает ему большее потенциальное влияние на будущее Запада, чем у любого другого лидера, кроме Трампа. По его словам, крупнейшие и самые современные вооруженные силы в Европе позволят Украины сыграть решающую роль в усилении безопасности Европы.

Сторонники MAGA склоняются к поддержке Украине

Ранее Foreign Policy писало, что все больше высокопоставленных американских чиновников меняют точку зрения в сторону поддержки Украины. Однако президент США Дональд Трамп все еще колеблется.

Как писало издание, не только Трамп стал более "проукраинским". Госсекретарь США Марко Рубио говорил о том, что у Украины самая сильная армия в Европе, и отметил высокие потери России в войне.

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