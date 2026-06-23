'Они должны покаяться': духовный наставник Трампа выступил с заявлением о войне в Украине

Американский пастор не верит в реальный мир, если Россия не понесет ответственность за все совершенные военные преступления в Украине.

США не могут просто сидеть и смотреть, как россияне убивают мирное население в Украине, заявил американский пастор, духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс в интервью YouTube-каналу "Насправді MAX".

На вопрос журналистки о том, что бы Бернс посоветовал главе Белого дома в отношении Украины, он перечислил три пункта:

США должны быть уверены, что Украина располагает всем необходимым арсеналом оружия, требующимся для противостояния российской агрессии;

Следует оказывать давление на Европу, чтобы быть уверенными в том, что все страны и НАТО находятся на стороне Украины. Бернс отметил, что Украина не является членом Альянса, но страны НАТО должны понимать, что Россия является их врагом. Он подчеркнул, что Украина в настоящее время является единственной военной силой, стоящей между войной и миром в Европе;

Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы страны Европы и США были уверены, что Россия никогда больше не решится на нападение.

"Это самое важное, и это должно быть уже сейчас", – считает духовный советник президента США.

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Также Бернс поделился, что не верит в реальный мир, если Россия не признает свою вину.

"Они должны покаяться на государственном уровне. Пока мы не видим даже намека на это", – отметил американский пастор.

Бернс считает, что Россия должна заплатить за все совершенные военные преступления против гражданского населения Украины, детей и военных.

Участие США в мирных переговорах между Украиной и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Россия обвинила США в отказе выполнить договоренности, достигнутые между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что американская сторона не смогла выполнить свою часть обязательств. Более того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал предположение, что саммит мог быть лишь американской тактической уловкой с целью перекомплектования и перевооружения Вооруженных Сил Украины.

Также мы писали, что FT, ссылаясь на два источника, осведомленных о закрытых переговорах на прошедшем саммите "Большой семерки", сообщило, что Трамп был впечатлен недавней кампанией Украины по нанесению ударов по целям на территории России. По словам высокопоставленных украинских чиновников, результативные удары Украины подтолкнули Трампа к тому, чтобы он решился ужесточить санкции в отношении российского энергетического сектора. Кроме того, есть признаки того, что президент США становится более склонным к оказанию более активной поддержки Украине. В издании напомнили, что Трамп часто меняет своё мнение о том, как развивается российско-украинская война.

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