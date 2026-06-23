Не меньше 26 смертей на полигонах: журналисты рассказали о небоевых потерях в 'Скеле'

В расследовании "Бабеля" говорится о том, что мобилизированным могли поздно предоставить медицинскую помощь.

С конца 2025 года до весны 2026-го в 425-ом отдельном штурмовом полку "Скеля" умерли не меньше 26 военных, которых проходили учебно-боевую подготовку. Все эти случаи не связаны с боевыми потерями. Об этом говорится в расследовании издания "Бабель".

По данным авторов, массовые жалобы на подразделение начали появляться в конце 2025 года. Некоторые из военнослужащих полка, которые ушли в СЗЧ, рассказали о фактах побоев, с которыми они столкнулись. Так, Александр Жикин рассказал, что его избивали и неделю держали связанным на полу за попытку СЗЧ. Есть свидетельства насилия над новобранцами со стороны других военнослужащих.

Журналисты также привели истории погибших, поговорили с родственниками, знакомыми, а также другими военными из этого подразделения. Родственники говорят, что многим из погибших была поздно предоставлена медицинская помощь.

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Большинство из погибших, которых установили журналисты, умерли от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней вскоре после мобилизации. При этом родственники говорят о следах избиений на телах.

В частности, приводится история 34-летнего Виталия Салтана из Кропивницкого. Его мобилизовали 26 января, а уже 22 февраля он скончался в больнице от пневмонии. Последнюю неделю жизни он провел в госпитале. Семья рассказала, что помощь Виталию оказали слишком поздно. Он говорил близким, что болеет и что температура поднялась до 40 градусов, однако его не лечили в подразделении.

Также описан случай 50-летнего Дмитрия Коваля из Волынской области. Его мобилизировали 6 марта, а 21 марта он скончался в автомобиле военнослужащих полка. Предварительной причиной смерти эксперты назвали неуточненную кардиомиопатию. Жена Дмитрия рассказала, что в морге сначала не узнала мужа из-за многочисленных гематом и других повреждений на теле. Со стороны военнослужащих "Скели", которые ушли в СЗЧ, есть свидетельства того, что Дмитрия Коваля избивали на полигоне, и к этому, по их словам, причастен начальник полигона.

Официальная реакция

В полку говорят, что 26 смертей для такого крупного подразделения – не так много. В то же время издание отмечает, что это лишь те случаи, о которых журналистам удалось собрать информацию. Начальник группы гражданско-военного сотрудничества Андрей Сурай заявил, что проверка с участием представителей Сухопутных войск не выявила нарушений в медицинском обеспечении.

Он также признал существование проблемы "неуставных методов", однако Сурай заверил, что с ней пытаются справится, а "задачу избивать" командование никому не ставило.

Представитель Офиса военного омбудсмена Руслан Цыганков сообщил изданию, что проблемы с медицинским обеспечением подразделения были выявлены в ходе проверки. Также Цыганков сказал, что доля смертей, не связанных с боевыми действиями, в "Скеле" пропорционально выше, чем в других частях, хотя "колоссального разрыва" нет.

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Напомним, что по данным военного омбудсмена Ольги Решетиловой, в некоторых учебных центрах фиксируются сотни случаев госпитализации с вспышками пневмонии среди мобилизованных. Однако медицинского персонала критически не хватает для оказания скорой помощи. Она рассказала, что некоторых военнослужащих госпитализировали уже тогда, когда появлялись явные признаки серьезных осложнений. При этом проверка случаев смертей военнослужащих после госпитализации продолжается.

В частности, от пневмонии после мобилизации умер известный киевский блогер и уличный музыкант Денис Опара. Его мобилизовали в феврале этого года.

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