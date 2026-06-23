'Из Крыма нужно бежать': жители полуострова рисуют апокалиптическую картину

К некоторым рабочим местам уже не могут добраться строители, технические работники и даже медики.

Во временно оккупированном Крыму ввели запрет на продажу топлива. На фоне этих ограничений представители местного бизнеса сообщают о трудностях с логистикой, поставками товаров и работой отдельных предприятий.

По данным Cemaat, представители крымского бизнеса уже подсчитывают убытки и заявляют о неизбежности коллапса.

"Запрет на продажу топлива означает, что все дистрибьюторские поставки должны просто остановиться. Со склада в розницу как-то же нужно развозить. А как? Пока что на предприятиях есть какие-то запасы, поэтому полки сразу не опустеют. Но это на неделю, максимум на десять дней. А потом, думаю, начнётся массовое закрытие продуктовых магазинов", – прогнозирует сотрудница сети супермаркетов.

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По словам водителя одной из симферопольских логистических компаний, запасы топлива пока есть. Как только начались проблемы с бензином и дизельным топливом, руководство заранее закупило его про запас. Сейчас у всех автомобилей компании полные баки, а у каждого водителя – ещё около 200 литров в канистрах. В то же время, по оценке водителя, этих запасов хватит ненадолго.

"Пока ездим, но уже почти все дальние заказы отменили. Что будет завтра-послезавтра, когда солярка закончится, руководство не говорит. И это же не только у нас. Мой брат работает фармацевтом в аптеке, у него уже сегодня заявку на пополнение запасов лекарств не приняли", – сетует крымчанин.

Особое возмущение у людей вызывает молчание властей. Не добавляет оптимизма и то, что вместо введения чрезвычайного положения оккупационная администрация объявила так называемый "топливный локдаун".

По словам юриста одной из крымских компаний, объявить чрезвычайное положение самопровозглашенный "глава Республики Крым" Сергей Аксенов не решился. Такой шаг автоматически предполагает отмену налоговых отчислений, возможность требовать компенсации и в целом переводит ситуацию в юридическую плоскость ответственности за последствия.

"Ничего подобного сейчас и близко нет – просто выложили видео, где какой-то мужчина заявляет, что бензин теперь якобы нельзя ни покупать, ни продавать. Никакого распоряжения или указа я пока не видел", – говорит юрист.

Первыми последствия топливного кризиса ощутили на себе курортная сфера и туризм. Часть отдыхающих, едва узнав об ограничениях на продажу топлива, решила досрочно завершить отпуск.

"У меня и так дела шли не очень хорошо, а тут сразу половина гостей уехала на остатках топлива. Говорят: скорее домой, пока не пришли из баков сливать, с них станется", – сетует владелец мини-отеля в селе Малориченское, расположенном в Ялтинском районе.

Владельцы ресторанов и кафе также возмущены.

"Теперь хоть закрывайся, потому что продукты не привезешь, повара не могут добраться, да и посетители до моей кофейни пешком не дойдут, она на окраине", – говорит предприниматель из Бахчисарая.

К работе уже не могут добраться некоторые строители, технические работники и даже медики.

По словам владельца стоматологической клиники в Ялте, половина врачей медицинского учреждения не вышла на работу, поскольку машинам просто не на чём ехать. В то же время пациенты добираются до клиники "на последних каплях". Владелец клиники обеспокоен тем, что делать, когда закончится дизельное топливо в генераторе, который обеспечивает работу холодильника с лекарствами во время отключений.

По словам инженера одного из коммунальных предприятий Крыма, о генераторах жителям полуострова можно забыть, как и "о нормальной жизни вообще".

"Нет газа – значит, нет света. Ведь его генерируют, сжигая газ. А когда нет света – это означает отсутствие водоснабжения, отвода сточных вод, нормальной работы связи, освещения в операционных и многого другого, без чего наступает тотальный коллапс систем, необходимых для нормальной жизни", – говорит инженер, добавляя, что из Крыма "уже нужно бежать".

Ситуация в Крыму – последние новости

Недавно так называемый "губернатор" оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во временно оккупированном Крыму после атак дронов возникли перебои с электроснабжением. По его словам, часть полуострова тогда осталась без электроэнергии.

"Севастопольэнерго" опубликовало графики отключений электроэнергии в ряде населенных пунктов полуострова. Местные жители писали в соцсетях об отключении света в Алуште, Армянске, Красноперекопске и Джанкое.

Сообщалось также о проблемах с топливом в Севастополе. Так называемые власти оккупированного Крыма были вынуждены отменить выдачу топлива по QR-кодам на автозаправочных станциях "ТЕС".

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