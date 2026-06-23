Путин снова заговорил о 'мире', но выдвинул одно требование

Кремлевский диктатор разразился новой порцией пропагандистских заявлений.

Россия якобы готова к мирным переговорам, но исключительно на базе так называемых "стамбульских договоренностей" 2022 года, заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Он добавил, что у него "нет оснований отходить от них".

Кроме того, в качестве фундамента для возможных встреч он назвал "принципы Стамбула и Анкориджа", так называемые "реалии на земле" и ультимативное выступление в МИД РФ в 2024 году. Диктатор в очередной раз повторил лживый тезис о том, что мирный процесс якобы был прерван исключительно по инициативе Киева.

По его словам, текущие удары ВСУ по объектам в РФ – это лишь попытка Украины "создать впечатление сильных позиций" для будущих переговоров, которые якобы "не влияют на ситуацию на фронте".

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Обвинения в "неонацизме" и реакция на удары по РФ

Не обошлось и без традиционных штампов российской пропаганды. Путин снова назвал руководство Украины "неонацистским режимом", цинично заявив, что ничего подобного мир не видел со времен Второй мировой войны.

На фоне регулярных прилетов по нефтебазам и военным заводам внутри России, Путин потребовал от своих чиновников "самым внимательным образом относиться к зонам ответственности". При этом он попытался обернуть внутреннюю панику в РФ в пользу пропаганды, утверждая, будто атаки на российские объекты лишь "стимулируют" оккупантов выполнять боевые задачи.

Не забыл он и о том, чтобы попробовать успокоить внутреннюю аудиторию, пообещав, что Россия "продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития", несмотря на экономическое давление и продолжающиеся боевые действия.

Стамбульские договоренности - детали

Согласно проекту мирного договора, Украина обязывалась:

соблюдать "постоянный нейтралитет", т.е, отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО;

отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;

законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

Со своей стороны Россия якобы обязывалась прекратить агрессию и больше не нападать на Украину. В случае нового конфликта страны-гаранты должны были предоставить военную помощь Киеву в течение трех дней.

Кремль не возражал против таких гарантий безопасности от других государств, и этот пункт фактически дублировал пятую статью НАТО.

Однако, по условиям Москвы, оккупированные части Донетчины и Луганщины частично оставались за РФ. Крым и Севастополь исключались из системы гарантий, что означало фактическую передачу полуострова под контроль России. Также Кремль требовал включить в договор Беларусь, а Украина предлагала Турцию.

Другие заявления Путина

Ранее УНИАН сообщал, что Путин обвинил Украину в ударах по гражданской инфраструктуре и высказался о переговорах. По его словам, Москва якобы все равно приближается к победе.

Кроме того, мы также рассказывали о том, как Путин позвонил Трампу, чтобы пожаловаться на ВСУ. Разговор длился 55 минут и носил "дружеский и откровенный характер".

Трамп акцентировал на необходимости прекращения войны в Украине. В ответ Путин заявил, что мирному урегулированию якобы мешают недавние удары ВСУ по "гражданским объектам в России".

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