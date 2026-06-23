После зимы из-под земли одновременно выползают десятки тысяч змей: где это происходит

Оценки численности рептилий варьируются из года в год, но эксперты считают, что в пиковые периоды вокруг нор может собираться от 70 000 до 100 000 змей.

В канадской провинции Манитоба, примерно в 130 километрах к северу от Виннипега, каждую весну происходит одно из самых впечатляющих природных явлений в мире. Об этом сообщает издание Evenimentul Zilei.

В змеиных норах Нарсисс десятки тысяч змей одновременно вылазят из своих подземных убежищ на брачный сезон, что делает это место популярным среди исследователей и туристов.

Отмечается, что это событие происходит ежегодно в конце апреля - начале мая и включает в себя одну из самых больших концентраций змей, наблюдаемых в мире. Это место считается важным примером сохранения дикой природы и адаптации видов к экстремальным климатическим условиям.

Видео дня

Норы Нарсисс - это не рукотворные сооружения, а природные геологические образования, созданные в слоях известняка. Со временем водная эрозия создала подземные пещеры и трещины, которые опускаются ниже линии замерзания.

Благодаря такой конфигурации температура внутри пещер остается выше нуля даже во время суровых зим Манитобы. Эта среда создает идеальные условия для зимовки змей, которые в большом количестве находят здесь убежище.

Как начинается брачный сезон

С потеплением погоды тысячи змей вылазят из своих подземных убежищ. Самцы появляются первыми и собираются у входов в свои норы, ожидая самок.

Когда самка появляется, её быстро окружают многочисленные самцы. Это создаёт так называемый "брачный шар" - впечатляющее явление, в котором до 100 самцов могут собраться вокруг одной самки. Такое поведение сделало Нарсисс одним из самых фотографируемых мест для наблюдения за змеями.

До 100 000 змей на одной территории

Важно, что оценки численности рептилий варьируются из года в год, но эксперты считают, что в пиковые периоды вокруг нор может собираться от 70 000 до 100 000 змей.

Там наблюдается краснобокая подвязочная змея, подвид обыкновенной подвязочной змеи. Эти змеи не считаются опасными для человека и проявляют мало интереса к присутствию посетителей в период размножения.

История успеха в сохранении дикой природы

Отмечается, что значение этого места выходит за рамки его туристической ценности. В прошлом тысячи змей ежегодно погибали во время миграции в летние места обитания после пересечения дорог в этом районе.

Чтобы снизить смертность, власти Манитобы построили специальные туннели под дорогами и установили ограждения, направляющие змей к безопасным проходам. Эти меры помогли защитить популяцию и считаются образцом передовой практики в области охраны дикой природы.

Сейчас посетители могут наблюдать за этим явлением со специально оборудованных площадок и пройти по самостоятельному маршруту, соединяющему четыре действующие норы в этом районе.

Какие змеи самые распространённые в мире

Змеи обитают во многих местах на планете, но не повсюду. Антарктида, Исландия, Ирландия, Гренландия и Новая Зеландия - лишь некоторые из мест, где змей нет совсем.

В Великобритании обитают три вида змей (травяная змея, гадюка и гладкая змея), но в мире насчитывается более 4000 видов змей, из которых около 600 ядовиты - и только половина из них обладает ядом, способным убить человека.

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