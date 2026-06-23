'Немного прогуливал школу': пленный узбек рассказал, что не умеет ни читать, ни писать

По словам узбека, он знает буквы, но не умеет ни читать, ни писать.

В плен к украинским военным попал 53-летний гражданин Узбекистана, который воевал на стороне россиян. В интервью журналисту Дмитрию Карпенко он признался, что за всю жизнь так и не научился ни читать, ни писать.

Пленный рассказал, что он закончил лишь восьмой класс школы. После этого он решил не получать образование.

По словам узбека, он знает буквы, но не умеет ни читать, ни писать. Он добавил, что в школе часто пропускал уроки и не получил базовых навыков грамотности.

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"Я просто сидел дома, читать не хотел. Немного прогуливал школу", - сказал пленный.

Оккупант поделился, что почти всю свою жизнь он проработал на стройке, занимаясь кладкой кирпича, штукатурными работами и кровельными работами. Он отметил, что его дети, в отличие от него, получили образование.

"У меня пятеро детей - три сына и две дочери. Вот они умеют и писать, и читать. Я давал им образование, они учились", - подчеркнул пленный.

Также пленный рассказал, что приехал в Россию на заработки. Однако полиция задержала его из-за просроченных документов. По его словам, после этого ему предложили поехать на фронт.

"Полиция сказала мне, что документы просрочены. Они Спросили: "На фронт поедешь?" Я сказал, что не поеду. Потом меня немного "полечили", избили"", - сказал оккупант.

Пленный добавил, что его избивали еще несколько дней, после чего отвезли в военкомат, откуда его и отправили в армию. Уже на фронте мужчина решил сдаться в плен и отметил, что перед этим он несколько дней не ел.

Реакция пленного оккупанта на удары по Москве

Ранее бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка опубликовали видео разговора с пленным оккупантом, который неожиданно заявил, что считает справедливыми украинские ответные удары по Москве.

В 92-й бригаде отметили, что фактически оккупант признал логику ударов в ответ на российскую агрессию против Украины.

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