Российские военкоры моделируют сценарии полной изоляции и потери оккупированного Крыма

В смоделированном сценарии предусмотрено одновременное задействование более 60 дальнобойных беспилотных летательных аппаратов "Фламинго", более сотни ударных дронов типа FP-2, около 14 модернизированных крылатых ракет "Нептун", а также нескольких единиц новейших морских или подводных беспилотных комплексов.

В российском информационном пространстве началось моделирование возможных сценариев полной логистической изоляции временно оккупированного Крымского полуострова. В частности, один из ведущих военных блогеров РФ, которого связывают с Министерством обороны страны-агрессора, обнародовал подробную аналитическую схему под названием "Крымский мост как конечная цель блокады Крыма".

Как сообщает издание "Главком" со ссылкой на российские источники, в этом материале подробно просчитываются последствия вероятного комбинированного удара Сил обороны Украины по ключевым объектам военной, энергетической и транспортной инфраструктуры полуострова.

Российский аналитик предполагает, что в ходе потенциальной операции украинская сторона может сделать основную ставку на массированное применение средств поражения собственного, украинского производства. В смоделированном сценарии фигурирует одновременное задействование более 60 дальнобойных беспилотных летательных аппаратов "Фламинго", более сотни ударных дронов типа FP-2, около 14 модернизированных крылатых ракет "Нептун", а также нескольких единиц новейших морских или подводных беспилотных комплексов TLK-1000.

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По мнению автора схемы, такая критическая концентрация высокоточного оружия способна создать чрезмерную нагрузку на действующую систему противовоздушной обороны РФ, парализовать военную логистику, разрушить энергосеть и полностью отрезать Крым от основных путей снабжения с материковой части России. Главным элементом этой операции определено уничтожение Крымского моста, что автоматически будет означать начало полной блокады полуострова.

На фоне распространения таких пессимистических прогнозов в российской экспертной среде оккупационная администрация Крыма начала срочно вводить жесткие ограничительные меры.

Так, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о существенных ограничениях на работу стратегических объектов инфраструктуры. В ближайшие дни на полуострове ожидается ограничение розничной продажи автомобильного топлива, сокращение работы паромных переправ, крупных торговых центров и городского общественного транспорта, а также частичное отключение уличного освещения в целях экономии электроэнергии.

Ситуация в Крыму – последние новости

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман высказал мнение, что в случае дальнейшей блокировки логистических маршрутов российских оккупантов в Крым их имеющихся ресурсов хватит максимум на два с половиной месяца. Эксперт отметил, что армия РФ располагает определенными неприкосновенными запасами и скрытыми резервами, однако этот потенциал исчерпается в течение 2–2,5 месяцев. По его словам, под воздействием регулярных ударов украинских сил захватчики начнут испытывать острый дефицит горюче-смазочных материалов, боеприпасов и всего прочего снабжения, необходимого для ведения оборонительных действий. В таком случае, как подчеркнул Гетман, у российской группировки на полуострове останется лишь два варианта: капитулировать и сдаться в плен или успеть покинуть территорию Крыма, пока для этого еще будет сохраняться физическая возможность.

По данным спутниковых снимков, на которые ссылается издание NV, в порту временно оккупированной Керчи в результате атаки украинских беспилотников возник масштабный пожар, последствия которого зафиксированы из космоса. Пожар возник на объектах морской инфраструктуры, используемых для транспортировки нефтепродуктов и связанных с Керченским портом. Спутниковые кадры также показывают, что густое облако дыма от пожара частично охватило район Крымского моста.

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