В США создадут два полигона, где будут имитироваться условия на поле боя в Украине, – CBS News

По мнению Дрисколла, США необходимо производить перехватчики, которые будут достаточно дешевыми.

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что в течение ближайших четырех-шести недель армия планирует обустроить как минимум два внутренних полигона, которые будут имитировать реальные условия на украинских полях сражений, сообщает CBS News.

"Можно создать условия электронной войны и все элементы боевой среды, а также привлечь к сотрудничеству производителей дронов и разработчиков средств противодействия дронам", – заявил Дрисколл.

Он пояснил, что таким образом американские военные смогут совершенствовать свои навыки и работать бок о бок с разработчиками.

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Дрисколл отметил, что в США уже есть места, где армия может безопасно проводить испытания. Кроме того, армия рассматривает возможность использования полигона за пределами США для проведения "гораздо более интенсивных испытаний", в частности с гиперзвуковыми аппаратами.

Издание сообщило, что по крайней мере часть нынешних учений солдат по противодействию дронам не предусматривает использования электронных средств радиопомех. Объясняется, что отчасти это связано с тем, что США ограничивают применение таких средств на своей территории.

В статье говорится, что представитель Управления стратегических угроз армии США Дуэйн Хейс привел данные, согласно которым Россия ежемесячно производит от 3 000 до 5 000 ударных дронов типа "Шахед", а также примерно 600 000 дронов меньшего размера. Украина ежемесячно производит около 30 000 дронов-перехватчиков в ответ на угрозы со стороны РФ.

По словам Хейса, США "очень хорошо" справляются с производством "изысканных" боеприпасов – более дорогих, современных и технически совершенных систем вооружения, таких как ракеты для перехвата Patriot или THAAD.

Однако, по его мнению, стране также необходимо производить перехватчики, которые будут достаточно дешевыми, чтобы их можно было использовать в качестве расходных средств в "жестокой войне на истощение", подобной той, что продолжается в Украине.

"Война с Ираном выявила слабые места оборонной промышленности, в частности в отношении скорости и стоимости производства", – отмечает издание.

Президент США планирует встретиться с руководителями ведущих оборонных компаний, чтобы призвать их ускорить производство.

Роль дронов в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Джон Стрингер отметил, что традиционный подход Запада к противовоздушной обороне, опирающийся на дорогие ракеты и истребители, больше не является жизнеспособным в эпоху дешевых беспилотников. Отмечается, что войны в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют, что будущие конфликты могут существенно отличаться от тех, к которым привыкли западные армии. По словам Стрингера, НАТО может столкнуться не только с крупными военными державами, но и с массовым применением дешёвых дронов, способных перегружать системы ПВО. Стрингер отметил, что Украина уже разработала ряд более дешевых решений для борьбы с дронами, в частности беспилотники-перехватчики и системы обнаружения. Он добавил, что страны-партнеры начинают перенимать этот опыт.

Также мы писали, что развитие украинских дронов-перехватчиков и опыт в борьбе с российскими атаками изменили подход США к сотрудничеству с Киевом. Аналитики отметили, что Трамп пообещал "рассмотреть" возможность разрешить Украине самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Подчеркивается, что это первый случай, когда Вашингтон продемонстрировал готовность рассмотреть такой запрос Киева. Приводятся данные, что Украина просила об этом США с 2022 года. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что "Украина не только просит, но и является партнером, готовым предложить что-то интересное".

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