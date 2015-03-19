Boeing 777 был сбит из "Бука", найдены осколки ракеты - экспертиза

Об этом свидетельствуют данные экспертизы, заказанной голландским изданием RTL Nieuws.

Журналист издания дал экспертам из Варшавы, Лондона и Мюнхена семь найденных обломков, четыре из которых оказались фрагментами самолета, а три - ракеты "Бук", передает ТСН.

Издание утверждает, что до сих пор были лишь некоторые признаки, но международные судебно-медицинские эксперты из трех разных стран доказали, что речь идет именно о такой ракете.

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"Впервые появились реальные доказательства того, что "Боинг" был сбит ракетой. Об этом свидетельствуют данные судебно-медицинской экспертизы, которую заказывала RTL Nieuws", - говорится в публикации.

Издание опубликовало снимки фрагментов, а также отметило, что на обломках ракеты можно распознать кириллические буквы, включая букву "Ц".

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение на востоке Украины 17 июля.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Отметим, при этом российская сторона до сих пор выдает ошибочную версию следствия как основную. В Следственном комитете РФ утверждают, что "Боинг" был сбит украинским штурмовиком СУ-24. Примечательно, что эта версия была уже много раз опровергнута многочисленными экспертизами и следствием - как нидерландскими, так и другими.