Reuters: Очевидцы говорят, что видели ракету в небе незадолго до падения Боинга

Об этом сообщает Reuters.

Показания четырех сельских жителей с Красного Октября, расположенного в 7 километрах к югу от Снежного, важны тем, что очевидцы видели ракету на ранней стадии полета, пишет издание. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу версии, что ракета была запущена с контролируемой сепаратистами территории.

Так, 45-летняя Валентина Коваленко рассказала журналистам, что видела ракету, когда копала картошку на огороде днем 17 июля 2014 года, однако сначала подумала, что это был дым из расположенной неподалеку шахты "Прогресс".

Ее слова подтвердила 14-летняя дочь, которая добавила, что видела и взрыв ракеты.

О виденном взрыве заявила также 30-летняя жительница села Ольга Красильникова.

Читайте такжеЗахарченко даже не краснеет: он лично видел, как Боинг сбивали уже два украинских самолета"Я увидела дым в небе, затем услышала сильный взрыв и увидела большое голубое (облако) дыма", - сказала она.

Также заявил, что видел ракету, 58-летний житель села Петр Федотов, который, пишет издание, сначала заявил на камеру, что ракета была запущена с контролируемой Украиной территории, однако затем не на камеру сказал, что это произошло на территории, подконтрольной боевикам, объяснив противоречие в свидетельствах страхом перед ними.

Боинг-777 Малайзийских авиалиний был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. Украина и ее западные союзники обвиняют в этом боевиков и Россию, те в свою очередь, обвиняют Украину, заявляя, что не имеют оружия, способного поразить лайнер на высоте более 10 километров.

При этом до катастрофы российские СМИ неоднократно транслировали заявления боевиков о наличии у них зенитно-ракетных комплексов "Бук", а сразу после того, как Боинг был сбит, боевики сообщили, что сбили украинский транспортный самолет Ан-26.

В катастрофе погибли 298 человек.

Пример следа, который оставляет ракета Бук-М1. Запись 2011 года