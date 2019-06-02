В Британии уже 13 претендентов на должность Мэй

Кандидат на должность премьера Сэм Джима пообещал провести второй референдум по выходу Британии из Евросоюза.

Бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13-м претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства.

О своем участии он заявил в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".

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Джима пообещал провести второй референдум по выходу Британии из Евросоюза, если он выиграет.

"Я присоединяюсь к гонке за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций", - сказал он.

Джима был министром университетов до ноября прошлого года, когда он покинул правительство из-за несогласия с правительственной стратегией по Brexit. С тех пор он стал сторонником еще одного референдума.

"Кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", - отметил он.

Джима - сын иммигрантов из Ганы, он сделал карьеру инвестора, а затем занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, Тереза Мэй объявила, что приняла решение с 7 июня уйти в отставку с должности лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.