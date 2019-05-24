Тереза Мэй заявила о своей отставке с 7 июня

Заявление об отставке премьер-министр Британии сделала сегодня на пороге своей официальной резиденции.

Тереза Мэй объявила, что приняла решение с 7 июня уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Соответствующее заявление она сделала в пятницу, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

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"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.

"Я делала все возможное, чтобы выполнить волю народа. К сожалению, мне не удалось это сделать", - подчеркнула Мэй, возложив в своей речи об отставке ответственность за провал переговоров по брекзиту на парламент Великобритании.

"Компромисс - это не грязное слово. От него зависят жизни людей", - подчеркнула Мэй.

"Я скоро покину свой пост. Но я буду не последней женщиной-премьером в стране, которую я люблю", - произнесла Мэй.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 24, 2019

Как сообщал УНИАН, британская газета The Times сообщила, что Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая. Одной из возможных причин такого решения могло стать нежелание правительства поддержать новый вариант сделки по «Брекситу», который она представила 21 мая. Этот документ предполагает, что правительство должно составить «страховочный план» по ирландской границе к декабрю 2020 года. Кроме того, парламентариев предполагается наделить правом провести голосование о необходимости нового референдума по «Брекситу».