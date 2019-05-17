Евровидение 2019: выступления победителей второго полуфинала (видео)
В Тель-Авиве в четверг, 16 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.
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Как сообщает УНИАН, по его итогам в финал прошли участники из 10 стран, а именно:
В финале они сразятся с десяткой победителей первого полуфинала, прошедшего 14 мая, а также представителями 5 стран-основательниц конкурса и страны, принимающей Евровидение.
Предлагаем вам посмотреть видео выступлений 10 стран-триумфаторов второго полуфинала, которые покорили сердца зрителей и жюри и пробились в финал Евровидения 2019:
Северная Македония: Tamara Todevksa - Proud
Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade
Албания: Jonida Maliqi - Ktheju Tokës
Швеция: John Lundvik - Too Late For Love
Россия: Sergey Lazarev - Scream
Азербайджан: Chingiz - Truth
Дания: Leonora - Love Is Forever
Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
Швейцария: Luca Hänni - She Got Me
Мальта: Michela - Chameleon
Выступления 6 стран-участниц, которые автоматически проходят в финал Евровидения:
Испания: Miki - La Venda
Видео: Eurovision Song Contest
Франция: Bilal Hassani - Roi
Израиль: Kobi Marimi - Home
Италия: Mahmood - Soldi
Видео: Eurovision Song Contest
Германия: S!sters - Sister
Видео: Eurovision Song Contest
Великобритания:
Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве во вторник, 14 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019. Видео с выступлениями победителей первого полуфинала вы можете посмотреть по ссылке.