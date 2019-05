Евровидение 2019: выступления победителей второго полуфинала (видео)

Видео выступлений триумфаторов второго полуфинала Евровидения 2019.

В Тель-Авиве в четверг, 16 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Как сообщает УНИАН, по его итогам в финал прошли участники из 10 стран, а именно:

В финале они сразятся с десяткой победителей первого полуфинала, прошедшего 14 мая, а также представителями 5 стран-основательниц конкурса и страны, принимающей Евровидение.

Предлагаем вам посмотреть видео выступлений 10 стран-триумфаторов второго полуфинала, которые покорили сердца зрителей и жюри и пробились в финал Евровидения 2019:

Северная Македония: Tamara Todevksa - Proud

Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

Албания: Jonida Maliqi - Ktheju Tokës

Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

Россия: Sergey Lazarev - Scream

Азербайджан: Chingiz - Truth

Дания: Leonora - Love Is Forever

Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

Мальта: Michela - Chameleon

Выступления 6 стран-участниц, которые автоматически проходят в финал Евровидения:

Испания: Miki - La Venda

Франция: Bilal Hassani - Roi

Израиль: Kobi Marimi - Home

Италия: Mahmood - Soldi

Германия: S!sters - Sister

Великобритания:

