Актеры из "Игры престолов" рассказали о съемках любовных сцен

Звезда "Игры престолов" рассказал о поцелуях с коллегой на съемках.

32-летний Кит Харингтон, сыгравший в сериале "Игра престолов" Джона Сноу, в новом интервью рассказал, что ему тяжело прощаться с популярным телешоу.

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"Мне ужасно грустно, что все заканчивается. Я хочу посмотреть финальный эпизод один раз, а затем сказать: "Спасибо", - цитирует актера издание The Mirror. Также Харингтон вспомнил о съемках любовных сцен Сноу и Дейенерис Таргариен.

Как признался артист, его смущали моменты, когда ему приходилось целоваться с Эмилией Кларк. "Я и Эмилия были лучшими друзьями в течении семилетнего периода, и к тому времени, когда нам пришлось целоваться, это казалось странным", – говорит Кит.

Интересно, что Кларк поддерживает дружеские отношения с женой Харингтона, Роуз Лесли. "Мне очень нравилось работать с Эмилией, она замечательная. Вообще-то было не трудно поцеловать ее", - с улыбкой отметил актер.

Как сообщал УНИАН, ранее HBO опубликовало интригующее превью ко второй серии 8 сезона.