"Ужасно наблюдать": Трамп отреагировал на беспощадный пожар в легендарном Нотр-Даме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Так ужасно наблюдать за мощным огнем в соборе Нотр-Дам в Париже", – отметил Трамп. Он предположил, что действенным способом борьбы с пламенем может стать привлечение авиатехники. "Нужно действовать быстро!", – написал Трамп.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!