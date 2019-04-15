цей матеріал доступний українською

"Ужасно наблюдать": Трамп отреагировал на беспощадный пожар в легендарном Нотр-Даме

21:27, 15 апреля 2019
Мир
742 0
В Париже горит Нотр-Дам / фото Breaking News Feed

Читайте такжеПожар в Соборе Парижской Богоматери: пламя обрушило шпиль исторического здания (видео)

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Так ужасно наблюдать за мощным огнем в соборе Нотр-Дам в Париже", – отметил Трамп. Он предположил, что действенным способом борьбы с пламенем может стать привлечение авиатехники. "Нужно действовать быстро!", – написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #пожар#Париж