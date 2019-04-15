"Ужасно наблюдать": Трамп отреагировал на беспощадный пожар в легендарном Нотр-Даме
21:27, 15 апреля 2019Мир
742 0
В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.
В Париже горит Нотр-Дам / фото Breaking News Feed
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Читайте такжеПожар в Соборе Парижской Богоматери: пламя обрушило шпиль исторического здания (видео)
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Так ужасно наблюдать за мощным огнем в соборе Нотр-Дам в Париже", – отметил Трамп. Он предположил, что действенным способом борьбы с пламенем может стать привлечение авиатехники. "Нужно действовать быстро!", – написал Трамп.
So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.
Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.
На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже