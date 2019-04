Во Франции загорелся Собор Парижской Богоматери (фото, видео)

В столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.

Как сообщает TVA, причина пожара может быть связана с ремонтом исторического здания.

Очевидцы тем временем публикуют видео инцидента в соцсетях. На них можно видеть, что огонь охватил крышу здания.

