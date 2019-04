Пожар в Соборе Парижской Богоматери: пламя обрушило шпиль исторического здания (видео)

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

За трагическим пожаром наблюдают тысячи очевидцев, которые выкладывают фото и видео с места событий в соцсетях.

На месте работают экстренные службы.

BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD