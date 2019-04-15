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Пожар в Соборе Парижской Богоматери: пламя обрушило шпиль исторического здания (видео)

21:08, 15 апреля 2019
Мир
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Огонь нанес огромный ущерб Собору Парижской Богоматери / Twitter - Breaking News Feed

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За трагическим пожаром наблюдают тысячи очевидцев, которые выкладывают фото и видео с места событий в соцсетях.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, в столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.

Причина пожара пока неизвестна. До сегодняшнего дня Собор находился на реконструкции.

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Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #пожар#Париж