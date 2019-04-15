Пожар в Соборе Парижской Богоматери: пламя обрушило шпиль исторического здания (видео)
В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.
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За трагическим пожаром наблюдают тысячи очевидцев, которые выкладывают фото и видео с места событий в соцсетях.
На месте работают экстренные службы.
BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD— Breaking News Feed (@pzf) 15 апреля 2019 г.
Жуткое зрелище! Одно из величайших творений человечества безмолвно увядает под покровом пламени #NotreDamepic.twitter.com/oxGVVQQ07L— mvx (@macv1k) 15 апреля 2019 г.
#notredame думала кадры из фильма, но он и вправду горит ( pic.twitter.com/2qqSbV4IZL— Король Джулиан (@lanabananaba) 15 апреля 2019 г.
Напомним, в столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Причина пожара пока неизвестна. До сегодняшнего дня Собор находился на реконструкции.