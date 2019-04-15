Пожар в Соборе Парижской Богоматери: пламя обрушило шпиль исторического здания (видео)

За трагическим пожаром наблюдают тысячи очевидцев, которые выкладывают фото и видео с места событий в соцсетях.

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