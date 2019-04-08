Marvel показала отрывок новых «Мстителей»
В эфире американского шоу Good morning America продемонстрировали фрагмент нового фильма от Marvel – «Мстители: Финал».
Читайте такжеОпубликован первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом (видео)
Отрывок шоу опубликован в сети. На эфир пригласили звездный актерский состав «Мстителей» – Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта, Марка Руффало, Криса Эванса, Джереми Реннера и Скарлетт Йоханссон.
Новый отрывок фильма, который решила показать Marvel Studios начинается на 2:50.
Напомним, 2 апреля Marvel выпустила новый трейлер фильма "Мстители: Финал", в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части.
В этот же день в США и Канаде поклонники киновселенной Marvel обвалили сайты кинотеатров после старта ранних продаж билетов на ленту. В США новые «Мстители» поставили абсолютный исторический рекорд по продажам билетов за первый час.