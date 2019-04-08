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Marvel показала отрывок новых «Мстителей»

20:48, 08 апреля 2019
Мир
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В сети появился отрывок новых "Мстителей" / Скриншот - Youtube, трейлер - Мстители 4: Финалl

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Отрывок шоу опубликован в сети. На эфир пригласили звездный актерский состав «Мстителей» – Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта, Марка Руффало, Криса Эванса, Джереми Реннера и Скарлетт Йоханссон.  

Новый отрывок фильма, который решила показать Marvel Studios начинается на 2:50.

Напомним, 2 апреля Marvel выпустила новый трейлер фильма "Мстители: Финал", в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части.

В этот же день в США и Канаде поклонники киновселенной Marvel обвалили сайты кинотеатров после старта ранних продаж билетов на ленту. В США новые «Мстители» поставили абсолютный исторический рекорд по продажам билетов за первый час.

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Теги: #фильм Marvel#фильм Мстители Marvel