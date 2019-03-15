Число жертв массовой бойни в Новой Зеландии возросло до 40 (видео 18+)

Серьезные ранения во время стрельбы в мечетях получили по меньшей мере 20 человек.

Во время атаки на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены.

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Об этом сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters.

Она назвала атаку "хорошо спланированным терактом". Премьер Новой Зеландии сообщила, что подозреваемые, которых ранее задержала полиция, имеют экстремистские взгляды.

Напомним, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в местную мечеть и расстрелял прихожан. Все происходящее он снимал на GoPro.

Сначала сообщалось, что 27 человек погибли, 30 ранены. Задержаны 4 человека.