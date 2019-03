I am a firestarter: за что фанаты любили умершего фронтмена The Prodigy Кита Флинта (видео)

Новость о смерти вокалиста культовой электронной команды стала для фанатов шоком.

В Великобритании внезапно ушел из жизни музыкант и танцор Кит Флинт – фронтмен культовой рейв-команды The Prodigy и одна из главных икон электронной сцены девяностых.

Новость о смерти Кита Флинта стала для фанатов шоком. По предварительным данным, он покончил с собой. Музыканту было всего 49 лет, и никаких предпосылок для его скорой кончины не было. The Prodigy несколько раз выступали в Киеве, и должны были посетить украинскую столицу этим летом.

Еще во времена первых успехов The Prodigy пресса и критики прозвали Кита Флинта «электронным панком». Музыканты активно экспериментировали с форматами, совмещая танцевальный саунд с неформальными образами.

Так, Флинт запомнился поклонникам не только вокалом и сверхэнергичным «отрывом» на сцене, но и своей характерной прической с торчащими во все стороны разноцветными волосами.

В своих интервью музыкант признавался, что рос на хитах Led Zeppelin и Pink Floyd, и наибольшее влияние на него оказала британская рок-сцена.

УНИАН вспомнил историю успеха The Prodigy и ее лидера, а также отобрал самые яркие клипы команды.

Расцвет The Prodigy

Флинт родился в Лондоне, но в дальнейшем вместе с родителями переехал в Спрингфилд (графство Эссекс).

В восьмидесятых Флинт начинает увлекаться рейв-культурой и становится заядлым тусовщиком. На одной из вечеринок он знакомится с ди-джеем Лиамом Хоулеттом и мгновенно становится фанатом его музыки.

Под впечатлением от микстейпа Хоулетта Флинт практически напрашивается к нему в подтанцовку, также приглашая в качестве второго танцора своего друга Лироя Торнхилла. Так в 1990 году возникает команда The Prodigy.

Изначально Флинт выполнял на сцене функции танцора, но в 1996 году пробует себя и в роли вокалиста. В легендарном клипе Firestarter музыкант впервые предстал в своем хорошо узнаваемом образе – с «кислотной» прической, пирсингом, гримом и татуировками.

В 1997 году увидел свет альбом The Fat of the Land, который принес группе всемирную популярность и вошел в историю как наиболее быстро распроданный британский альбом.

К началу двухтысячных у команды возникли внутренние проблемы, и следующего альбома The Prodigy фанаты ждали семь лет. Тем не менее, популярность и востребованность их музыки никуда не делась.

Альбом Invaders must die (2009) выстрелил несколькими хитами и позволил команде снова возглавить музыкальные чарты. Выпустив еще две успешные пластинки, музыканты утвердили себя в статусе одного из мировых «локомотивов» электронной музыки.

Сам Флинт, кроме The Prodigy, работал еще в нескольких музыкальных проектах. Наиболее успешные из них - «FLINT» и «Clever Brains Fryin'».

Лучшие клипы The Prodigy

На музыке The Prodigy выросло поколение девяностых. Их хиты Firestarter, Voodoo People, Smack My Bitch Up и Omen знакомы всем, вне зависимости от музыкальных предпочтений.

The Prodigy в Украине

Команда пользуется в Украине огромной популярностью и неоднократно выступала в Киеве на радость фанатам. Музыканты приезжали в Украину в 1998, 2006, 2009, 2013 и 2017 году, каждый раз собирая аншлаги.

Летом этого года должны были стать хедлайнерами фестивала Upark в Киеве, их приезд был одним из самых важных музыкальных событий сезона. Как гибель вокалиста повлияет на анонсированное выступление, на данный момент неизвестно.

Организаторы Upark в соцсетях сообщили, что в связи с трагедией уже начали переговоры с менеджментом группы.