В США названы обладатели премии "Грэмми" (фото)

Певица Бейонсе стала обладателем двух статуэток "Грэмми" — в номинации "Лучшая песня" и "Лучшее выступление". В обоих случаях наградой была отмечена песня "Drunk in Love", пишет Росбалт.

Премию в номинации "Альбом года" получил Бэк Хансен за пластинку Morning Phase. Награду за свою песню "Happy" получил и Фаррел Уильямс, заработав награду "Лучшее сольное поп-исполнение". Две награды "Грэмми" получил Эминем – за "Лучшее рэп-вокальное исполнение" (вместе с Рианной) и за лучший рэп-альбом The Marshall Mathers LP2.

Молодой британец Сэм Смит получил "Грэмми" сразу в двух номинациях — "Записью года" была названа его композиция "Stay With Me", а сам исполнитель удостоин звания "Новый лучший артист". Отмечается, что одну из наград Смит получил из рук Энрике Иглесиаса.

22-летний британский музыкант пока выпустил только один альбом – In the Lonely Hour и несколько синглов. Несколько раз возглавлял хит-парады Великобритании с треками La La La, Money on My Mind и Stay With Me. О Смите, который родился в Лондоне в 1992 году, впервые заговорили в 2012 году, а его первый студийный альбом In the Lonely Hour вышел в мае 2014 года. Сэм Смит был представлен в этом году сразу в шести номинациях, наряду с певицей Бейонсе и Фарреллом Уильямсом.

Премия "Грэмми" присуждается ежегодно по результатам тайного голосования членов Национальной академии звукозаписи США, основанной в 1957 году. Награда отмечает музыкальные достижения разнообразных стилей и направлений вне зависимости от коммерческого успеха и места произведения в хит-парадах.