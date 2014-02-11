СМИ: у Обамы роман с Бейонсе

Американского лидера заподозрили в любовной связи с певицей Бейонсе / REUTERS

Не успели утихнуть слухи о том, что супруга президента США хочет уйти от мужа, как появилась информация о новой избраннице Барака Обамы, сообщают Дни.ру.

По словам известного фотографа Паскаля Ростайна, сумевшего визуально доказать измену президента Франции Франсуа Олланда гражданской жене Валери Триервейлер, у американского лидера роман с певицей Бейонсе.

По словам Ростайна, 11 февраля американская газета The Washington Post собирается выпустить материал на эту тему.

"В Соединенных Штатах назревает большой скандал. Предполагается связь между президентом Бараком Обамой и певицей Бейонсе. Я могу заверить вас, что мир будет об этом говорить", – заявил фотограф журналу ELLE. Однако эта информация не нашла подтверждений из других источников.

Напомним, в конце декабря прошлого года таблоид NATIONAL ENQUIRER объявил о кризисе в семье американского президента. "Их брак обречен. У Барака и Мишель были сложности в отношениях в течение многих лет. Они были вместе только ради своих дочерей и своей политической карьеры. Однако Мишель устала от этого. Она встретилась с адвокатом по разводам и сказала Бараку, что она хочет жизнь без него", – сообщил изданию источник, близкий к семье американского лидера.

При этом Мишель Обама останется в Белом доме до окончания срока мужа, добавляет источник. Однако она дала понять, что будет жить отдельно.