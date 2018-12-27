Ким Кардашьян показала детей в рождественской фотосессии

На снимках семья позирует на фоне белоснежных «деревьев» из плюшевого материала, и елей усыпанных снегом.

Известная светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с мужем рэпером Канье Уэстом и детьми снялись для рождественской фотосессии. Снимки появились на странице звезды в Instagram.

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На снимках семья позирует на фоне белоснежных «деревьев» из плюшевого материала, и елей усыпанных снегом. Ким Кардашьян и Канье Уэст поочередно держат на руках младшую дочь и сына. Не попала на руки к родителям только старшая дочь пары Норт.

Еще на одном снимке семья позирует возле множества белых гирлянд. Показала Ким и снимок, на котором они вдвоем с супругом » спят» на мягких деревьях.