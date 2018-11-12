Washington Post: Конец Первой мировой войны указал на зловещую реальность сегодня

Союзники, которые прошли вместе кровавые войны, в напряженных отношениях.

Одиннадцатого дня и одиннадцатого месяца в одиннадцать часов – именно в этот момент 100 лет назад закончилась Первая мировая война – лидеры стран, чьи армии когда-то убивали друг друга в кровавом конфликте, собрались в Париже. Это было ожидаемо.

Сюрпризом стал уровень того, насколько формальное отмечание момента разоблачило отношения между бывшими союзниками и бывшими оппонентами сегодня. Об этом на страницах Washington Post пишет журналистка и Пулитцеровский лауреат Энн Эплбаум.

Премьер-министр Великобритании не приехала на встречу в Париже. Вместо этого она решила посетить церемонию в Лондоне, которую провел принц Чарльз на мемориале погибшим в Первой мировой войне британцам. Такое чествование памяти происходит каждый год в британской столице. Поэтому не удивительно, что Мэй решила остаться дома. Однако, это произошло в конце недели, на протяжении которой ее правительство разрывалось на куски, горько и публично споря относительно того, как именно Британия покинет Евросоюз и создаст новые конфликты между старыми союзниками. В таком контексте отсутствие главы британского правительства в Париже, чья страна была одной из ключевых участниц войны 100 лет назад, казалось злым вестником.

Читайте такжеРаскол мира на два лагеря и 18 миллионов жертв: ровно век назад завершилась Первая мировая война (видео)

Когда большинство лидеров шли по Елисейским полям к Триумфальной арке, президента США Дональда Трампа с ними не было. Он также не появился на американском кладбище вблизи французской столицы на день раньше, оправдавшись тем, что «шел дождь». 11 ноября его пресс-секретарь намекнул на «протокол безопасности», объясняя, почему американского президента не было среди других лидеров. Поскольку другие президенты и главы правительств не увидели никаких угроз для безопасности, это объяснение Вашингтона кажется сомнительным. Возможно Трамп до сих пор переживает из-за результатов среднесрочных выборов в США. А может он просто не мог или не хотел продемонстрировать солидарность с союзниками в Европе, с которыми Америка вместе прошла через войны прошлого. Ведь в 2000 году Трамп писал, что «их конфликты не стоят жизней американцев». Во всяком случае, президент США приехал на встречу с опозданием. А президент России Владимир Путин с характерным ему высокомерием прибыл еще позже.

Канцлера Германии, в отличие от них, не пугал «протокол безопасности». И несмотря на дождь, Ангела Меркель приехала на церемонию в Компьене, где ее страна в 1918 году капитулировала. Меркель стала первым немецким канцлером, посетившим Компьен со времен Адольфа Гитлера. Немецкий диктатор во время своей поездки угрожал, что Франция капитулирует в том же месте, в 1940-ом. Готовность Меркель появиться в Компьене на фоне того, как президент Германии отправился впервые в истории на церемонию в Лондон, стала жестом, которого все ждали от лидеров Германии, до сих пор верящих, что будущее за союзами, построенными после кошмарных войн 20-го века. Но это одновременно напоминает и о том, насколько неординарное такое поведение для Германии, если вспомнить ее историю после 1918 года. Насколько особенные такие жесты.

Читайте такжеWashington Post: Россия повторяет историю Первой мировой войны в Украине, сопротивляясь прогрессу

Наконец, президенту Эммануэлю Макрону пришлось суммировать все эти картинки и описать их словами. Во Франции, которая привыкла считать себя великой страной (ведь это Наполеон завоевал большую часть Европы и приказал построить Триумфальную арку), исторически сложились спорные чувства относительно союзов. Макрон, кажется, решил использовать торжественный момент, чтобы наконец согласовать французскую дилемму, проведя редкую линию между патриотизмом и национализмом.

«Патриотизм – это как раз обратное явление к национализму. Объявляя, что «наши интересы первоочередны, а интересы других не имеют значения», мы стираем самое ценное, что есть у народа, то, что позволило ему жить: его моральные ценности», - сказал Макрон.

Но также стоит понимать, что с этим утверждением Макрона - лидера, который, кажется, одновременно лоялен к своей стране и к «универсальным ценностям» - соглашаются не все во Франции. И нынешний французский президент не очень популярен. Поэтому нет гарантий, что его преемник будет говорить о том же.

Наконец, вчерашние события в Париже, приуроченные к концу Первой мировой войны, были лишь спланированной церемонией с музыкой и флагами. Но не исключено, что человечеству придется однажды оглядываться на эту церемонию, как на последнюю в своем роде.