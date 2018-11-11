В Париже мировые лидеры отмечают 100-летие завершения Первой мировой войны (фоторепортаж)

Кульминация церемонии будет отмечаться в 11:00 (в 12:00 по Киеву), поскольку именно в этот конкретный момент 11 ноября 1918 года смолкло оружие после более чем четырех лет кровопролития на Западном фронте.

Около 70 мировых лидеров прибыли в Париж для демонстрации единства с целью празднования 100-й годовщины со времени завершения Первой мировой войны, но их встреча будет характеризоваться современными напряженными отношениями на международной арене.

Как сообщает сайт телеканала France 24, они должны посетить главную церемонию празднования столетнего перемирия на Могиле неизвестному солдату под Триумфальной Аркой.

"Торжественные мероприятия по празднованию окончания Первой мировой войны проходят в переломный момент для либерального послевоенного порядка с нахождением у власти антииммигрантских популистов в США и Бразилии, разделением власти в Италии, отстаиванием серьезных достижений в Германии, где Меркель объявила о своем отказе от должности в 2021 году после ряда избирательных неудач", - сообщает телеканал.

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Церемонию посещают президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Петр Порошенко, президент Кении Ухуру Кениата и другие лидеры.

Кульминация церемонии будет отмечаться в 11:00, потому что именно в этот конкретный момент 11 ноября 1918 года смолкло оружие после более чем четырех лет кровопролития на Западном фронте.

Около 10 тысяч французских полицейских призваны обеспечить максимальную безопасность в Париже, где ранее неоднократно осуществлялись нападения джихадистов.

Также сообщается, что президентом США было запланировано возложение венка и почтения минутой молчания на кладбище и мемориале погибших американских солдат в около 60 милях к северо-востоку от Парижа, однако, как сообщили в Белом доме, Трамп отменил участие в этом мероприятии из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволили взлететь его вертолету.

В субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит в музее искусств д'Орсэ в Париже организовали ужин для более чем 120 гостей, среди которых были президент США Дональд Трамп и десятки других лидеров государств и правительств.