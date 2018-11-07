Промежуточные выборы в США: демократы победили в Палате представителей, Сенат остался за республиканцами (видео)

На промежуточных выборах в США республиканцам удалось сохранить большинство в Сенате. А вот выборы конгрессменов являются серьезным испытанием для партии президента Дональда Трампа.

На промежуточных выборах в Конгресс США республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате.

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На ситуацию повлияло, в частности, то, что член Республиканской партии Кевин Крамер взял верх над действующим сенатором-демократом Хайди Хайткемп в Северной Дакоте, а бизнесмен-республиканец Майк Браун захватил кресло демократа Джо Доннелли в "шатком" штате Индиана, передает "Немецкая волна". В то же время республиканец Тед Круз в напряженной борьбе победил Бето О'Рурк в Техасе, а член Республиканской партии Марша Блэкберн триумфально обошла демократа Фила Бредис в Теннесси.

При этом ожидается, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей.

По прогнозам экспертов, в выборах могли принять участие около 100 млн человек. В ряде штатов наблюдались технические проблемы. В частности, в Джорджии на юго-востоке США на нескольких участках возникли сбои в работе электронных урн для голосования, в связи с чем многим избирателям пришлось прождать в очереди несколько часов.

В Северной Дакоте (в центральной части США) со сложностями столкнулись представители местных коренных народов. Изменения в законодательстве штата обязывают всех избирателей для получения бюллетеня предоставить адрес фактического проживания. В то же время многие члены племенных общин зарегистрированы в резервациях и привыкли указывать только свой почтовый адрес.

Около 18 тыс. граждан сообщили на единую горячую линию, созданную для обеспечения безопасности выборов, о технических проблемах с компьютерами при электронной подаче голосов.

Говоря о ходе выборов, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выразила мнение, что они претендуют на звание "самых безопасных в новейшей эпохе" с точки зрения защищенности от вмешательства внешних агентов влияния.

В то же время в министерстве признали, что в социальных сетях фиксировались попытки дезинформации, однако "в минимальном объеме". Кто стоял за ними, установить пока не удалось. Министерство активно взаимодействует с правоохранительными структурами и компаниями, отвечающими за работу соцсетей, подчеркнула Нильсен.

Как сообщал УНИАН, накануне выборов 6 ноября Facebook заблокировал 115 аккаунтов, заподозрив их в связи с иностранными группами, которые стремятся повлиять на результат выборов.

С ноября 2016 года Республиканская партия имеет преимущество как в Сенате, так и в Палате представителей. Из 100 членов Сената переизбирают в этом году 35, из которых 26 кресел до сих пор занимали демократы. Из 435 членов Палаты представителей переизбирают всех. Кроме этого, в ряде штатов проходят голосования по другим вопросам, которые не касаются Конгресса.

Если демократы получат большинство в Палате представителей, могут начаться комплексные расследования комитетов по действиям Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику. Кроме того, возможно, будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с Россией.