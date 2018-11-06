RFERL: Боевые роботы Украины и России в списке машин, которые изменят суть войны

Хоть украинская и российская разработка попали в список, они все же отстают от технологических возможностей других стран и компаний.

Инженеры Украины пытаются создать автономную боевую машину. А в России хвастаются, что уже испытали свою разработку на полях боя в Сирии.

Поэтому Radio Free Europe/Radio Liberty составило список из шести роботов-убийц, которые сейчас на технологической передовой мира.

Российский беспилотный танк «Уран-9» оборудован 30-миллиметровой пушкой, которая способна пробить кирпичные стены. Кроме того, на вооружении машины четыре ракеты, которые могут подбивать танки и воздушные цели. В России говорят, что 10-тонный боевой робот был испытан в Сирии. Однако, в ходе выполнения заданий у него часто возникали технические проблемы. А в разгар боя оператор «Урана-9» слишком часто терял связь с машиной.

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В список издания также попала украинская разработка – беспилотный наземный бронетранспортер «Фантом». Он весит 2,5 тонны и оборудован пушкой с калибром 12,7 миллиметров. Его пока не опробовали в бою. Но некоторые украинские военные сомневаются, что поддержка такого робота будет полезной.

Неназванный украинский военный объяснил RFERL: «Если мы будем вести патрулирование ночью и этот робот будет ехать рядом, нас увидят и услышат за два километра. Поэтому я говорю разработчикам: «Ребята, этот робот крутой, но лучше оставьте его себе»».

Впрочем, не все беспилотные машины провалили боевое крещение. Автономная бронемашина The Guardium, которую разработали в Израиле, успешно выполняет задания на передовой со дня своей презентации в 2012 году. Машину можно оснастить рядом сенсоров. С ее помощью можно доставлять все необходимое солдатам на линии огня, поскольку она способна везти сотни килограммов полезного груза.

Хоть The Guardium остается на службе армии, компания, которая его разработала, прекратила производство робота в 2016 году из-за отсутствия заинтересованности в нем со стороны международных покупателей.

Компания Samsung более известна своими смартфонами. Но в 2014 году ее подразделение установило фалангу вооруженных роботов-стражей вдоль границы Южной Кореи с КНДР. SGR-A1 может обнаружить подозрительное движение на расстоянии 4 километров. В случае тревоги оператор-человек может отдать роботам команду привести в боевую готовность свои пулеметы, которые обычно скрыты под корпусом, или запустить 40-миллиметровые гранаты в направлении цели. Система вызвала серьезные споры относительно этичности использования автономного летального вооружения.

Но наиболее известный робот-убийца в мире – это, наверное, беспилотник Reaper, которым пользуются Военно-воздушные силы США с 2007 года. Ракета этого робота три года назад уничтожила боевика «Исламского государства» из Великобритании «джихадиста Джона», который перед камерами резал головы заложникам. Reaper может летать до 14 часов с полным вооружением на борту. Он движется слишком высоко и тихо, чтобы его легко можно было обнаружить с земли.

Издание также напоминает и о дурной славе американского робота. После терактов 11 сентября 2001 года ракеты, запущенные с его борта, убивали кроме террористов еще и мирных людей в Пакистане, Йемене и Афганистане. Это вызвало международное осуждение и недовольство.

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Физическая удаленность живых солдат от насилия войны все больше становится обыденным делом. Но для многих «красной линией», за которую нельзя переступать, стало использование искусственного интеллекта или полностью автономного оружия в войне. Однако, такие роботы уже в процесе создания. В частности, робот Atlas был разработан компанией Boston Dynamics за деньги американского Минобороны.

Он превосходит большинство солдат-людей в физических возможностях. О полной самостоятельности речи пока не идет. Но разработка искусственного интеллекта набирает обороты. Поэтому не исключено, что его могут использовать для построения армии самостоятельных роботов. Правительства многих стран призывают ввести уже сейчас соответствующие запреты на оружие, которому не нужна команда человека, чтобы открыть огонь. Однако, эксперты утверждают, что остановка разработки боевых роботов в одной стране не означает, что их не создадут другие.