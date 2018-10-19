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"Нас давно послали нах*й": Шнуров написал матерный стих после слов Путина о россиянах-мучениках

16:19, 19 октября 2018
Мир
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Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина / фото Сергей Шнуров, Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина о россиянах-мучениках и "обещании" того, что все они попадут в рай.

Он опубликовал стих в Instagram.

Здесь и так сплошные муки, 

Хоть сегодня умирай. 

Пусть подохнут эти с*ки, 

Ну, а мы, конечно, в рай, 

Попадём как по путевке, 

Так наш главный обещал. 

Мыльте, граждане, веревки, 

Тихо и не вереща! 

Всеедино, всенародно! 

Что нам райский переплёт? 

Мы пойдём куда угодно, 

Если Родина пошлёт. 

Хоть к Аллаху, хоть на плаху, 

Хоть к началу всех начал. 

Нас давно послали нах*й, 

Если кто не замечал.

Как сообщал УНИАН, Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

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Теги: #Путин#Шнуров