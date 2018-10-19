"Нас давно послали нах*й": Шнуров написал матерный стих после слов Путина о россиянах-мучениках

Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина о россиянах-мучениках и "обещании" того, что все они попадут в рай.

Он опубликовал стих в Instagram.

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти с*ки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадём как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали нах*й,

Если кто не замечал.

Как сообщал УНИАН, Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.