"Нас давно послали нах*й": Шнуров написал матерный стих после слов Путина о россиянах-мучениках
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина о россиянах-мучениках и "обещании" того, что все они попадут в рай.
Он опубликовал стих в Instagram.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти с*ки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали нах*й,
Если кто не замечал.
Как сообщал УНИАН, Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.