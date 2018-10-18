"Они просто сдохнут!": слова Путина о россиянах-мучениках вызвали взрыв хохота в зрительном зале (видео)

Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».

Президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

«И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин назвал причину массового убийства в Керчи

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.

На записи видно, что его слова вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не боится никаких конфликтов, потому что россияне готовы «жизнь отдать за отечество».