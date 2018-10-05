Business Insider: Россия нашла, кому «впарить» свои танки Т-14 «Армата»

Индия может приобрести российские танки, которые сама Москва не может себе позволить.

У России, кажется, появился крупный покупатель, заинтересованный в танках следующего поколения Т-14 «Армата».

Начальник штаба Вооруженных сил Индии Бипин Рават сейчас находится с официальным визитом в России, где он посетит несколько военных баз и обсудит оборонные сделки на 10 миллиардов долларов, пишет Business Insider.

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Одной из тем для разговоров с российской стороной будет танк Т-14, а также другие образцы оружия на платформе «Армата». Издание напоминает, что кроме нового российского танка на этой платформе также базируются БМП Т-15 и самоходные гаубицы «Коалиция-СВ». В ноябре прошлого года Индия объявила, что собирается купить 1770 боевых машин для замены устаревшего советского арсенала танков, который состоит в основном из Т-72. При этом, Нью-Дели рассчитывает, что все новые танки будут построены на территории Индии с помощью оригинального производителя.

Издание отмечает, что на пути закупке именно российских Т-14 могут стать санкции США, которые запрещают странам заключать оборонные контракты с Россией под страхом попасть под американские ограничения. Впрочем, вопреки этим санкциям, сегодня Индия подписала соглашение о покупке российских ракет ПВО С-400. Как отреагирует на это Вашингтон, пока не известно.