Стивен Сигал сорвал эфир BBC после вопроса об изнасиловании (видео)

После вопроса о том, как актер справляется с многократными обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он молча достал наушник, встал из-за стола и покинул интервью.

Американский актер Стивен Сигал, с которого недавно прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах, быстро покинул интервью после вопроса относительно домогательств. Сигал появился на телеканале BBC в программе Newsnight Thursday, где ведущая Кристи Ворк подняла тему движения #MeToo. Как сообщается в Twitter передачи, после вопроса Кристи о том, как актер справляется с многократными обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он молча достал наушник, встал из-за стола и покинул интервью. This is the moment Steven Seagal walks out on a #newsnight interview over questioning about #metoo allegations, which he denies.@sseagalofficial | @KirstyWark | @BBCTwo | #newsnightpic.twitter.com/Lr6mE3th4F — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 4, 2018

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