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Стивен Сигал сорвал эфир BBC после вопроса об изнасиловании (видео)

14:54, 05 октября 2018
Мир
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REUTERS

Американский актер Стивен Сигал, с которого недавно прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах, быстро покинул интервью после вопроса относительно домогательств.

Сигал появился на телеканале BBC в программе Newsnight Thursday, где ведущая Кристи Ворк подняла тему движения #MeToo.

Как сообщается в Twitter передачи, после вопроса Кристи о том, как актер справляется с многократными обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он молча достал наушник, встал из-за стола и покинул интервью. 

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Теги: #домогательства#Стивен Сигал актер