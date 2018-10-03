Поклонники Леди Гаги призвали к бойкоту фильма «Веном»

И все для того, чтобы зрители предпочли сходить на ленту с их кумиром, а не на супергеройский блокбастер с Томом Харди.

Поклонники певицы Леди Гаги наводнили интернет фейковыми отзывами о фильме «Веном», который выходит в прокат в один день с музыкальной мелодрамой «Звезда родилась».

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И все для того, чтобы зрители предпочли сходить на ленту с их кумиром, а не на супергеройский блокбастер с Томом Харди.

Нападки на «Венома» начались сразу же после того, как сняли эмбарго на отзывы, пишет glavcom.ua.

В сети появились абсолютно одинаковые посты следующего содержания: «Я большой поклонник Marvel, но я только что посмотрел «Веном». И теперь не знаю, что сказать. Просто худший фильм года. Я ожидал большего, и сейчас очень разочарован», «Только что вернулся с предпоказа «Венома»… Хорошо, что он был бесплатным. Худшие два часа в моей жизни. Лучше я свожу свою жену на фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером. Их песня «Shallow» прекрасна…».

«Маленькие монстры», как называет своих фанатов певица, уже не раз замечались в агрессивном поведении, стычках с другими фэндомами и резких высказываниях, носящих расистский характер. Интересно, что критики и без посторонней помощи весьма негативно отзываются о новом фильме Marvel. Режиссерский дебют Брэдли Купера, напротив, собрал на Rotten Tomatoes исключительно положительные отклики.