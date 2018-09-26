В России показали новые противокорабельные ракеты Х-35У в действии (видео)

Это новейшие ракеты из серии, которые поступили на вооружение российской армии в течение последних лет.

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором Су-34 осуществляет тестовый запуск противокорабельной ракеты Х-35У.

«Всего было произведено 8 запусков. Все ракеты успешно достигли целей», - цитирует заявление российского минобороны Business Insider.

На видео сначала видно взлет самолета Су-34. А в следующее мгновение корабль, по которому, очевидно, был совершен выстрел, взорвался. Х-35У разработала российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Эти ракеты поставили на вооружение российской армии в 2015 году. Они – последний вариант ракет Х-35, которые были разработаны еще во времена СССР в 80-х годах.

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Радиус действия новых Х-35У достигает 250 километров. Они могут поражать как наземные, так и морские цели. Российские чиновники также заявляют, что эти ракеты способны уклоняться от любых контрмер.